تحذيرات من عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض

حذّر معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال حدوث عواصف مغناطيسية ستؤثر على الأرض، إبتداءً ، وحتّى الأربعاء المقبل.

وأشار المعهد في البيان إلى أنه "نظرا للشكل المعقد للثقب الإكليلي الذي تشكل على الشمس، فإن التوقعات تشير إلى أن تأثير هذا الثقب سيسبب اضطرابات في المجال الجيومغناطيسي للأرض نتيجة انبعاثات البلازما الصادرة عنه، ومن المتوقع أن تحدث عواصف مغناطيسية قد تصل إلى المستوى G2 في حال وصول انبعاثات البلازما إلى الغلاف المغناطيسي لكوكبنا". (روسيا اليوم)