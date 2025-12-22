تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية

Lebanon 24
22-12-2025 | 12:15
تصدّر الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي صفحات كبرى الصحف العالمية، وسط تحذيرات متزايدة من الثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفيون في قطاع غزة، ومن تداعيات الحرب العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

وسلّطت الكاتبة جين مارتينسون الضوء على الكلفة البشرية المتصاعدة التي يتحمّلها الصحفيون الفلسطينيون، معتبرة أن استهداف إسرائيل لمكتب قناة الجزيرة شكّل نموذجًا صارخًا لمحاولات إسكات التغطية الإعلامية.
 
ونقلت عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير إيرين خان تأكيدها أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة، فيما تواصل استهداف الصحفيين المحليين وقتلهم. وخلصت مارتينسون، في مقالها بصحيفة الغارديان، إلى تحذير قاتم مفاده أن تعذّر استمرار التغطية الصحفية قد يجعل العام المقبل أكثر قتامة من الحالي.

في الداخل الإسرائيلي، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن نتائج استطلاع رأي أظهر أن الانقسام المجتمعي بات يُنظر إليه كخطر يفوق حتى التهديد النووي الإيراني.
 
وأفاد الاستطلاع بأن 55% من الإسرائيليين، من مختلف الاتجاهات السياسية، يعتبرون الاستقطاب الداخلي التهديد الأكبر الذي تواجهه إسرائيل، في أعلى نسبة تُسجّل حتى الآن، ما يعكس عمق الشرخ داخل المجتمع.

أما على صعيد الملف الإيراني، فقد تناول مقال في مجلة فورين أفيرز لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف والباحث أمير غارميسري أسباب الجمود الطويل في العلاقات بين طهران وواشنطن، معتبرين أن تغليب المقاربة الأمنية حال دون أي اختراق حقيقي.
 
ورأى الكاتبان أن الولايات المتحدة وإسرائيل صوّرتا إيران كخطر عالمي لتبرير العقوبات والتهديدات، فيما ردّت طهران بإجراءات دفاعية وتصعيد سياسي، ما أسهم في تغذية التوتر الإقليمي وترسيخ عقلية الحصار داخل إيران، مؤكدين أن كسر هذه الحلقة يتطلب إنهاء ما وصفاه بـ"أمننة" إيران.

وفي أميركا اللاتينية، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن استهداف القوات الأميركية لناقلات نفط فنزويلية يشكّل تصعيدًا واضحًا في حملة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
 
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات زادت الغموض بشأن نيات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أن استمرار السماح لغالبية السفن بالدخول والخروج من الموانئ الفنزويلية يجعل الخطوات الأميركية أقرب إلى إنفاذ القانون منها إلى حصار شامل أو عمل عسكري مباشر.
 
(الصحافة الأميركية + الصحافة الإسرائيلية + الصحافة البريطانية)
