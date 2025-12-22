تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
النووي الإيراني على حافة الانفجار… "مقاربة أمنية" تُغلق أبواب التسوية
Lebanon 24
22-12-2025
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدّر الصراع الفلسطيني–
الإسرائيلي
صفحات كبرى الصحف العالمية، وسط تحذيرات متزايدة من الثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفيون في قطاع غزة، ومن تداعيات الحرب العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
وسلّطت الكاتبة جين مارتينسون الضوء على الكلفة البشرية المتصاعدة التي يتحمّلها الصحفيون
الفلسطينيون
، معتبرة أن استهداف
إسرائيل
لمكتب قناة الجزيرة شكّل نموذجًا صارخًا لمحاولات إسكات التغطية الإعلامية.
ونقلت عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير إيرين خان تأكيدها أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة، فيما تواصل استهداف الصحفيين المحليين وقتلهم. وخلصت مارتينسون، في مقالها بصحيفة الغارديان، إلى تحذير قاتم مفاده أن تعذّر استمرار التغطية الصحفية قد يجعل العام المقبل أكثر قتامة من الحالي.
في الداخل الإسرائيلي، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن نتائج استطلاع رأي أظهر أن الانقسام المجتمعي بات يُنظر إليه كخطر يفوق حتى التهديد النووي
الإيراني
.
وأفاد الاستطلاع بأن 55% من الإسرائيليين، من مختلف الاتجاهات السياسية، يعتبرون الاستقطاب الداخلي التهديد الأكبر الذي تواجهه إسرائيل، في أعلى نسبة تُسجّل حتى الآن، ما يعكس عمق الشرخ داخل المجتمع.
أما على صعيد الملف الإيراني، فقد تناول مقال في مجلة فورين أفيرز لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف والباحث أمير غارميسري أسباب الجمود
الطويل
في العلاقات بين طهران وواشنطن، معتبرين أن تغليب المقاربة الأمنية حال دون أي اختراق حقيقي.
ورأى الكاتبان أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل صوّرتا
إيران
كخطر عالمي لتبرير العقوبات والتهديدات، فيما ردّت طهران بإجراءات دفاعية وتصعيد سياسي، ما أسهم في تغذية التوتر الإقليمي وترسيخ عقلية الحصار داخل إيران، مؤكدين أن كسر هذه الحلقة يتطلب إنهاء ما وصفاه بـ"أمننة" إيران.
وفي أميركا اللاتينية، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن استهداف القوات الأميركية لناقلات نفط فنزويلية يشكّل تصعيدًا واضحًا في حملة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات زادت الغموض بشأن نيات إدارة الرئيس
دونالد ترامب
، لافتة إلى أن استمرار السماح لغالبية السفن بالدخول والخروج من الموانئ الفنزويلية يجعل الخطوات الأميركية أقرب إلى إنفاذ القانون منها إلى حصار شامل أو عمل عسكري مباشر.
(
الصحافة الأميركية
+
الصحافة
الإسرائيلية
+
الصحافة البريطانية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاليباف يؤكد: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة لحل الملف النووي الايراني
Lebanon 24
قاليباف يؤكد: أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة لحل الملف النووي الايراني
23/12/2025 04:02:15
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاربة شاملة لعون لرسم نهاية الحرب وبداية التسوية
Lebanon 24
مقاربة شاملة لعون لرسم نهاية الحرب وبداية التسوية
23/12/2025 04:02:15
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس على حافة الإقفال.. الروابط تُلوّح بـ"الانفجار الكبير"
Lebanon 24
مدارس على حافة الإقفال.. الروابط تُلوّح بـ"الانفجار الكبير"
23/12/2025 04:02:15
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
Lebanon 24
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
23/12/2025 04:02:15
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الفلسطينيون
الإسرائيلية
البريطانية
الإسرائيلي
البريطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني
Lebanon 24
استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني
16:52 | 2025-12-22
22/12/2025 04:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
منظومة عسكرية تُربك تل أبيب… تقرير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
منظومة عسكرية تُربك تل أبيب… تقرير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر
16:51 | 2025-12-22
22/12/2025 04:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون في الإمارات.. زيارة للقوات الفرنسية وعرض في الصحراء (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون في الإمارات.. زيارة للقوات الفرنسية وعرض في الصحراء (فيديو)
16:30 | 2025-12-22
22/12/2025 04:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة
Lebanon 24
تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة
16:08 | 2025-12-22
22/12/2025 04:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في دولة آسيوية.. ترسانة صواريخ صينية "مُرعبة"
Lebanon 24
في دولة آسيوية.. ترسانة صواريخ صينية "مُرعبة"
16:00 | 2025-12-22
22/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-12-22
استطلاع فوق نيجيريا.. رحلات أميركية تعيد رسم التعاون الأمني
16:51 | 2025-12-22
منظومة عسكرية تُربك تل أبيب… تقرير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر
16:30 | 2025-12-22
ماكرون في الإمارات.. زيارة للقوات الفرنسية وعرض في الصحراء (فيديو)
16:08 | 2025-12-22
تحقيقات 7 تشرين تُغلق رسميًا… والجيش الإسرائيلي يدخل مرحلة جديدة
16:00 | 2025-12-22
في دولة آسيوية.. ترسانة صواريخ صينية "مُرعبة"
15:57 | 2025-12-22
بعد اشتباكات دامية… وقف إطلاق النار يعيد الهدوء الحذر إلى حلب
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
23/12/2025 04:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24