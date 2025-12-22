الأوضاع خرجت عن السيطرة.. اشتباكات عنيفة جدًا بين "قسد" والجيش السوري في حلب (فيديو)

قوات الجولاني تستـ هدف تجمعات مليشيا قسد في حلب https://t.co/H3Chw4uW4N pic.twitter.com/WCPDN5Fcjn
— Ali. ABk (@Bk_Hanasa) December 22, 2025
🔴 آثار القـ ــصف الصــ ـاروخي الذي استهدف تجمعات مسلحي الجولاني بالقرب من مشفى الرازي في حي الجميلية بمدينة #حلب. pic.twitter.com/MCeLeALXlg
— ريم خضور (@zxc66_) December 22, 2025
قصف من راجعة الصواريخ تابعة للفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يستهدف قوات سوريا الديمقراطية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلبhttps://t.co/xHt7qiY8pN pic.twitter.com/4YaJSBlpXN
— AL-Kholoud Hasan (@kholoudahassan) December 22, 2025
من الاشتباكات الدائرة بين عناصر قسد ومسلحي الجولاني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة #حلب pic.twitter.com/liIAD9nt7a
— ريم خضور (@zxc66_) December 22, 2025
