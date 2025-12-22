تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الأوضاع خرجت عن السيطرة.. اشتباكات عنيفة جدًا بين "قسد" والجيش السوري في حلب (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2025 | 12:42
اندلعت اشتباكات في محيط دواري شيحان والليرمون شمالي حلب، بعد استهداف قناصة تابعين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المنطقة،حيث سقطت إصابات في صفوف الطرفين.

وفي تطور موازٍ، أعلن الدفاع المدني السوري إصابة عنصرين من فرقه برصاص قوات "قسد" قرب حي الأشرفية. وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قوات "قسد" استهدفت بالرشاشات وقذائف "آر بي جي" والهاون محيط حي الأشرفية، وعلى امتداد المنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون.

وأشارت "سانا" إلى خروج عشرات العائلات وعمال المصانع من محيط حي الليرمون نتيجة الاستهداف. من جانبه، قال مراسل الجزيرة عمر حلبي إن إطلاق النار سُجّل في منطقتين قريبتين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تسيطر عليهما "قسد"، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم انطلق من داخل الحيين واستهدف نقاط تمركز للقوات الحكومية.

في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عناصرها ردوا على “هجوم مسلح” نفذته القوات الحكومية على أحد حواجزها. وذكر المركز الإعلامي لـ"قسد" أن عنصرين من قواته أصيبا في ما وصفه بأنه هجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز في حلب، محمّلًا الحكومة السورية "المسؤولية الكاملة" عن ذلك.
لكن وزارة الدفاع السورية نفت هذه الرواية، وقالت في بيان إن "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش في محيط حي الأشرفية، مؤكدة أن قواتها ترد على مصادر النيران التي "تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
