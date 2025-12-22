الأوضاع خرجت عن السيطرة.. اشتباكات عنيفة جدًا بين "قسد" والجيش السوري في حلب (فيديو)

قوات الجولاني تستـ هدف تجمعات مليشيا قسد في حلب https://t.co/H3Chw4uW4N pic.twitter.com/WCPDN5Fcjn — Ali. ABk (@Bk_Hanasa) December 22, 2025

🔴 آثار القـ ــصف الصــ ـاروخي الذي استهدف تجمعات مسلحي الجولاني بالقرب من مشفى الرازي في حي الجميلية بمدينة #حلب. pic.twitter.com/MCeLeALXlg — ريم خضور (@zxc66_) December 22, 2025

قصف من راجعة الصواريخ تابعة للفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يستهدف قوات سوريا الديمقراطية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلبhttps://t.co/xHt7qiY8pN pic.twitter.com/4YaJSBlpXN — AL-Kholoud Hasan (@kholoudahassan) December 22, 2025

لكن السورية نفت هذه الرواية، وقالت في بيان إن "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار والجيش في محيط حي الأشرفية، مؤكدة أن قواتها ترد على مصادر النيران التي "تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

من الاشتباكات الدائرة بين عناصر قسد ومسلحي الجولاني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة #حلب pic.twitter.com/liIAD9nt7a — ريم خضور (@zxc66_) December 22, 2025

وفي تطور موازٍ، أعلن الدفاع المدني السوري إصابة عنصرين من فرقه برصاص قوات "قسد" قرب حي الأشرفية. وفي السياق نفسه، قالت الرسمية (سانا) إن قوات "قسد" استهدفت بالرشاشات وقذائف "آر بي جي" والهاون محيط حي الأشرفية، وعلى امتداد المنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون.وأشارت "سانا" إلى خروج عشرات العائلات وعمال المصانع من محيط حي الليرمون نتيجة الاستهداف. من جانبه، قال مراسل عمر حلبي إن إطلاق النار سُجّل في منطقتين قريبتين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تسيطر عليهما "قسد"، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الهجوم انطلق من داخل الحيين واستهدف نقاط تمركز للقوات الحكومية.في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عناصرها ردوا على “هجوم مسلح” نفذته القوات الحكومية على أحد حواجزها. وذكر المركز الإعلامي لـ"قسد" أن عنصرين من قواته أصيبا في ما وصفه بأنه هجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز في حلب، محمّلًا الحكومة السورية "المسؤولية الكاملة" عن ذلك.