من "الغولف" إلى الحرب… نادٍ خاص يتحوّل إلى مركز مفاوضات أوكرانيا وغزة

تحوّل نادٍ ريفي خاص خارج مدينة ميامي الأميركية إلى منصة غير تقليدية لمفاوضات دولية حساسة تتعلق بالحرب في أوكرانيا وتطورات غزة، بمشاركة وفود من تسع دول على الأقل، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس".



ويعود الموقع إلى نادي Shell Bay، المملوك جزئياً لستيف ويتكوف، كبير مفاوضي الرئيس الأميركي في ملفي أوكرانيا وغزة. ومنذ انضمامه إلى فريق ترامب مطلع العام، بات ويتكوف يدير جانباً أساسياً من تحركاته الدبلوماسية بين البيت الأبيض ومكتبه داخل النادي، معتمداً على طائرته الخاصة للتنقل بين عواصم أوروبية وشرق أوسطية لبحث ملفات أوكرانيا وغزة والبرنامج النووي .



وقبيل التوصل إلى اتفاق غزة في تشرين الأول، بدأ مسؤولون من بالتوجه إلى جنوب فلوريدا لعقد لقاءات مع ويتكوف وجاريد كوشنر، المقيم أيضاً في ميامي. وخلال الأسابيع الأخيرة، استضاف النادي عدة جولات تفاوضية حساسة تتعلق بالملف الأوكراني.



وبحسب "أكسيوس"، جرى إعداد المسودة الأولى لخطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا داخل النادي، بمشاركة ويتكوف وكوشنر والمبعوث الروسي كيريل دميترييف. ولاحقاً، زار مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الموقع للاطلاع على الخطة، قبل أن يستخدمه الأميركي ماركو روبيو في أواخر تشرين الثاني لعقد مفاوضات أكثر رسمية مع وفد أوكراني.



ويتميّز النادي بموقعه البعيد عن واشنطن ووسائل الإعلام، إذ يبعد نحو ساعة عن منتجع مارالاغو ونصف ساعة عن ميامي بيتش. وقد افتتح عام 2023، وتجاوزت رسوم العضوية فيه مليون دولار، فيما أشار دبلوماسيون زاروه إلى تزامن الاجتماعات السياسية مع وجود رجال أعمال كبار يمارسون الغولف.



وخلال يوم الجمعة، احتضن النادي لقاءات بين مستشاري الأمن القومي في أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مع ويتكوف وكوشنر، لبحث خطة السلام الأميركية والضمانات الأمنية لكييف. وفي اليوم التالي، وصل المبعوث الروسي دميترييف إلى ميامي لعرض النسخة المحدثة من الخطة والحصول على موقف موسكو.



وأكد ويتكوف، الأحد، أن المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين والروس خلال الأيام الماضية كانت "مثمرة"، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن اقترحت عقد اجتماع ثلاثي يضم وأوكرانيا وروسيا على مستوى مستشاري الأمن القومي، من دون إعلان موقف نهائي من المقترح.



وفي مسار موازٍ، عقد رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ووزير الخارجية التركي اجتماعاً مع ويتكوف في النادي لبحث تطورات غزة، انتهى ببيان مشترك شدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وتمكين هيئة فلسطينية جديدة من إدارة القطاع.





