تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من "الغولف" إلى الحرب… نادٍ خاص يتحوّل إلى مركز مفاوضات أوكرانيا وغزة

Lebanon 24
22-12-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1458640-639020313760662947.webp
Doc-P-1458640-639020313760662947.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحوّل نادٍ ريفي خاص خارج مدينة ميامي الأميركية إلى منصة غير تقليدية لمفاوضات دولية حساسة تتعلق بالحرب في أوكرانيا وتطورات غزة، بمشاركة وفود من تسع دول على الأقل، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس".

ويعود الموقع إلى نادي Shell Bay، المملوك جزئياً لستيف ويتكوف، كبير مفاوضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي أوكرانيا وغزة. ومنذ انضمامه إلى فريق ترامب مطلع العام، بات ويتكوف يدير جانباً أساسياً من تحركاته الدبلوماسية بين البيت الأبيض ومكتبه داخل النادي، معتمداً على طائرته الخاصة للتنقل بين عواصم أوروبية وشرق أوسطية لبحث ملفات أوكرانيا وغزة والبرنامج النووي الإيراني.

وقبيل التوصل إلى اتفاق غزة في تشرين الأول، بدأ مسؤولون من الشرق الأوسط بالتوجه إلى جنوب فلوريدا لعقد لقاءات مع ويتكوف وجاريد كوشنر، المقيم أيضاً في ميامي. وخلال الأسابيع الأخيرة، استضاف النادي عدة جولات تفاوضية حساسة تتعلق بالملف الأوكراني.

وبحسب "أكسيوس"، جرى إعداد المسودة الأولى لخطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا داخل النادي، بمشاركة ويتكوف وكوشنر والمبعوث الروسي كيريل دميترييف. ولاحقاً، زار مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الموقع للاطلاع على الخطة، قبل أن يستخدمه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أواخر تشرين الثاني لعقد مفاوضات أكثر رسمية مع وفد أوكراني.

ويتميّز النادي بموقعه البعيد عن واشنطن ووسائل الإعلام، إذ يبعد نحو ساعة عن منتجع مارالاغو ونصف ساعة عن ميامي بيتش. وقد افتتح عام 2023، وتجاوزت رسوم العضوية فيه مليون دولار، فيما أشار دبلوماسيون زاروه إلى تزامن الاجتماعات السياسية مع وجود رجال أعمال كبار يمارسون الغولف.

وخلال يوم الجمعة، احتضن النادي لقاءات بين مستشاري الأمن القومي في أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مع ويتكوف وكوشنر، لبحث خطة السلام الأميركية والضمانات الأمنية لكييف. وفي اليوم التالي، وصل المبعوث الروسي دميترييف إلى ميامي لعرض النسخة المحدثة من الخطة والحصول على موقف موسكو.

وأكد ويتكوف، الأحد، أن المحادثات مع الأوكرانيين والأوروبيين والروس خلال الأيام الماضية كانت "مثمرة"، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن اقترحت عقد اجتماع ثلاثي يضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على مستوى مستشاري الأمن القومي، من دون إعلان موقف نهائي من المقترح.

وفي مسار موازٍ، عقد رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ووزير الخارجية التركي اجتماعاً مع ويتكوف في النادي لبحث تطورات غزة، انتهى ببيان مشترك شدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة وتمكين هيئة فلسطينية جديدة من إدارة القطاع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب "تقترب من تحقيق نتيجة"
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: طهران تعمل في الآونة الأخيرة على تحويل مركز ثقل نفوذها العسكري من لبنان وسوريا وغزة إلى العراق
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: سنركز في المحادثات مع أميركا على خطوات محددة لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصدر أميركي: واشنطن ستقلص وجودها في مركز التنسيق الخاص بغزة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 04:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأوروبيين

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-22
Lebanon24
16:51 | 2025-12-22
Lebanon24
16:30 | 2025-12-22
Lebanon24
16:08 | 2025-12-22
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:57 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24