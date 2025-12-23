زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية

قال الرئيس الأوكراني الإثنين إن المفاوضات التي أجريت مع والدول الأوروبية بهدف إنهاء ‌الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع أصبحت "قريبة جدا من نتيجة حقيقية".



وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من ، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين ، بما في ‌ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.

كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس ⁠بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا.



وقال مسؤولون في كل من وروسيا إن ‌فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.