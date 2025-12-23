تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب قريبة جداً من تحقيق نتيجة حقيقية
Lebanon 24
23-12-2025
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
الإثنين إن المفاوضات التي أجريت مع
الولايات المتحدة
والدول الأوروبية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع
روسيا
أصبحت "قريبة جدا من نتيجة حقيقية".
وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من
أوروبا
، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين
الأميركيين
، بما في ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.
كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس
فلاديمير
بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا.
وقال مسؤولون في كل من
أوكرانيا
وروسيا إن فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب "تقترب من تحقيق نتيجة"
Lebanon 24
زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب "تقترب من تحقيق نتيجة"
23/12/2025 12:24:35
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدعو زيلينسكي الى التحرك سريعا في المفاوضات حول إنهاء الحرب
Lebanon 24
ترامب يدعو زيلينسكي الى التحرك سريعا في المفاوضات حول إنهاء الحرب
23/12/2025 12:24:35
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نضع اللمسات الأخيرة على وثيقة أساسية من 20 نقطة قد تحدد معايير إنهاء الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: نضع اللمسات الأخيرة على وثيقة أساسية من 20 نقطة قد تحدد معايير إنهاء الحرب
23/12/2025 12:24:35
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ندعو إلى إنهاء الحرب وليس مجرّد وقف القتال
Lebanon 24
زيلينسكي: ندعو إلى إنهاء الحرب وليس مجرّد وقف القتال
23/12/2025 12:24:35
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
الأميركيين
فلاديمير
زيلينسكي
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا
Lebanon 24
كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا
04:47 | 2025-12-23
23/12/2025 04:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الاشتباكات أدت إلى مقتل 4 أشخاص.. هدوء حذر في حلب
Lebanon 24
الاشتباكات أدت إلى مقتل 4 أشخاص.. هدوء حذر في حلب
04:14 | 2025-12-23
23/12/2025 04:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس
04:01 | 2025-12-23
23/12/2025 04:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن للشرق الأوسط أن يتخلص من دوامة الصراع في عام 2026؟
Lebanon 24
كيف يمكن للشرق الأوسط أن يتخلص من دوامة الصراع في عام 2026؟
03:30 | 2025-12-23
23/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:47 | 2025-12-23
كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة ولن نتزحزح من سوريا
04:33 | 2025-12-23
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:14 | 2025-12-23
الاشتباكات أدت إلى مقتل 4 أشخاص.. هدوء حذر في حلب
04:01 | 2025-12-23
الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل كثيف جنوب خان يونس
03:30 | 2025-12-23
كيف يمكن للشرق الأوسط أن يتخلص من دوامة الصراع في عام 2026؟
03:07 | 2025-12-23
بكين حمّلت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع إطلاق.. تقرير للبنتاغون يكشف
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24