وصول وفد سوري إلى روسيا لإجراء مباحثات

أعلنت ، عن وصول وفد وزراي سوري إلى العاصمة الروسية لإجراء مباحثات مع المسؤولين .

وأفادت أن ، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس. (سبوتنيك)