عربي-دولي
بعد مقتل رئيس اركانها... هل تدخل ليبيا مرحلة فراغ عسكري خطير؟
Lebanon 24
23-12-2025
16:25
بعد إعلان
ليبيا
رسمياً على لسان رئيس حكومة
الوحدة الوطنية
عبد الحميد الدبيبة مقتل
رئيس الأركان
محمد الحداد، من المرتقب ان تظهر نقطة تحوّل خطيرة في المشهد
الليبي
، ليس فقط من الناحية العسكرية بل أيضًا من الناحية السياسية.
فالحداد كان يُعتبر أحد أعمدة
المؤسسة العسكرية
في الغرب الليبي، وغيابه يفتح الباب أمام فراغ قيادي قد يُستغل من أطراف متنافسة داخل المجلس الرئاسي والجيش.
وحسب معلومات "لبنان٢٤"، فإن هذا التطور يأتي في وقت حساس، حيث تشهد ليبيا محاولات متعثرة لإعادة إطلاق العملية السياسية وإجراء انتخابات، ما يعني أن أي اهتزاز في المؤسسة العسكرية سيؤثر مباشرة على فرص الاستقرار.
من زاوية العلاقات الخارجية، فان وقوع الحادث في
أنقرة
يضع
تركيا
في موقف معقد، فهي الحليف العسكري الأبرز لحكومة
طرابلس
، وأي غموض حول ظروف الحادث قد يُستغل سياسيًا من خصومها.
كما أن تأكيد الدبيبة للوفاة، يضعه أمام تحدي تعيين بديل سريع يضمن استمرار تماسك المؤسسة العسكرية.
وترى معلومات "لبنان٢٤" ان الحادث سيزيد من هشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وقد يعيد خلط الأوراق داخليًا بين القوى المتنافسة، ويضع ضغوطًا إضافية على الحكومة في علاقتها مع حلفائها الخارجيين.
ليبيا الآن أمام اختبار صعب: هل تستطيع تجاوز هذه الصدمة عبر إدارة انتقال سلس للقيادة العسكرية، أم ستدخل مرحلة جديدة من الانقسام وعدم اليقين؟
