تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل رئيس اركانها... هل تدخل ليبيا مرحلة فراغ عسكري خطير؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-12-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1459158-639021290115298858.jpg
Doc-P-1459158-639021290115298858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إعلان ليبيا رسمياً على لسان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مقتل رئيس الأركان محمد الحداد، من المرتقب ان تظهر نقطة تحوّل خطيرة  في المشهد الليبي، ليس فقط من الناحية العسكرية بل أيضًا من الناحية السياسية. 
فالحداد كان يُعتبر أحد أعمدة المؤسسة العسكرية في الغرب الليبي، وغيابه يفتح الباب أمام فراغ قيادي قد يُستغل من أطراف متنافسة داخل المجلس الرئاسي والجيش.
 وحسب معلومات "لبنان٢٤"، فإن هذا التطور يأتي في وقت حساس، حيث تشهد ليبيا محاولات متعثرة لإعادة إطلاق العملية السياسية وإجراء انتخابات، ما يعني أن أي اهتزاز في المؤسسة العسكرية سيؤثر مباشرة على فرص الاستقرار.  

من زاوية العلاقات الخارجية، فان وقوع الحادث في أنقرة يضع تركيا في موقف معقد، فهي الحليف العسكري الأبرز لحكومة طرابلس، وأي غموض حول ظروف الحادث قد يُستغل سياسيًا من خصومها. 
كما أن تأكيد الدبيبة للوفاة، يضعه أمام تحدي تعيين بديل سريع يضمن استمرار تماسك المؤسسة العسكرية.  

وترى معلومات "لبنان٢٤" ان الحادث سيزيد من هشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وقد يعيد خلط الأوراق داخليًا بين القوى المتنافسة، ويضع ضغوطًا إضافية على الحكومة في علاقتها مع حلفائها الخارجيين.
 ليبيا الآن أمام اختبار صعب: هل تستطيع تجاوز هذه الصدمة عبر إدارة انتقال سلس للقيادة العسكرية، أم ستدخل مرحلة جديدة من الانقسام وعدم اليقين؟
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استغلال وضغط خطير.. فراغ قضائي يخنق عمال لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ليبيا تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة رئيس الأركان محمد الحداد
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تدخل خطة السلام في غزة مرحلة التعديل؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رادار لبنان24

المؤسسة العسكرية

الوحدة الوطنية

رئيس الأركان

طرابلس

الليبي

لبنان

أنقرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:59 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2025-12-23
Lebanon24
16:04 | 2025-12-23
Lebanon24
15:59 | 2025-12-23
Lebanon24
15:49 | 2025-12-23
Lebanon24
15:27 | 2025-12-23
Lebanon24
14:48 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24