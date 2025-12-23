تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قبيل تحطمها قرب أنقرة.. هذا ما حصل مع طائرة رئيس الأركان الليبي (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2025 | 23:14
Doc-P-1459207-639021541732795985.jpg
Doc-P-1459207-639021541732795985.jpg photos 0
في آخر التطورات، تحدث مسؤول تركي عن آخر رسالة أرسلتها الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية قبيل تحطمها قرب أنقرة مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، فإن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا بسبب "عطل كهربائي".
 
 
 
 
وقال دوران على منصة "إكس": "أبلغت طائرة خاصة تقل الحداد و4 من مرافقيه و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن فقدان الاتصال بالطائرة مساء أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة.

وقال الوزير التركي عبر منصة "إكس"، إن "الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا متجهة إلى طرابلس طلبت الهبوط اضطراريا"، لكن "لم يتم التمكن من الاتصال بها بعد ذلك".

وأكدت مصادر عدة فتح تحقيقات تركية ليبية مشتركة، في تحطم طائرة الحداد.

وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.
 
