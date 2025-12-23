قبيل تحطمها قرب أنقرة.. هذا ما حصل مع طائرة رئيس الأركان الليبي (فيديو)

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi
Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 23, 2025
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da içinde bulunduğu uçakla Haymana civarında irtibat kesildi
Kaza anına ait olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüsü ⤵️ https://t.co/xbUWyPI3oD pic.twitter.com/6qMzyDeCaW