هانتر بايدن: أوكرانيا وكرٌ للأفاعي

اعترف هانتر ، نجل الرئيس الأميركي السابق بأن عمله في شركة "بوريسما" كان على الأرجح خطأ، واصفا بأنها وكر أفاع، وأن مستوى الفساد فيها صادم.

وخلال مقابلة في برنامج "ذا شون رايان شو"، قال بايدن إن "أوكرانيا وكرٌ للأفاعي، ومستوى الفساد فيها مذهل"، معتبرا أنه كان ساذجا للغاية في فهم طبيعة الأوضاع في أوكرانيا، مضيفا أن حجم الفساد هناك لا يزال يثير دهشته.

وعن وظيفته في شركة "بوريسما"، قال بايدن" "لقد كان خطأ بكل تأكيد، ليس بسبب أي شيء فعلته أشعر بالخجل منه أو أشعر بأي تضارب في المشاعر تجاهه فيما يتعلق بما فعلته لشركة بوريسما، ولكن بسبب الموقف السياسي الذي وضعنا فيه جميعا".

وأشارت صحيفة " بوست" إلى أن هانتر بايدن كان يتقاضى نحو مليون دولار سنويا مقابل عمله في بوريسما، رغم عدم امتلاكه أي خبرة سابقة في قطاع الطاقة.

وأوضح بايدن حاليا أن ديونه تجاوزت 15 مليون دولار، معترفا بعدم معرفته بكيفية التعامل مع هذا العبء المالي.

وفي أكتوبر 2020، كانت صحيفة قد كشفت عن رسائل بريد الكتروني قيل إن هانتر بايدن أرسلها، وتضمنت تمثيله لمصالح والده، الذي كان حينها ، لدى شركة أوكرانية.

وفي مسودة اتفاق هانتر بايدن مع الادعاء، ورد أنه حصل على دخل تجاوز 5.5 ملايين دولار، من بينها عائدات من شركة "بوريسما".