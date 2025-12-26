لمرضى السرطان.. روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد

كشف كبير أطباء الأورام في ان لقاح "إنتروميكس" Enteromix الروسي المضاد للأورام يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.



وأشار كابرين إلى أن الأطباء يعملون في هذه المرحلة على تحديد الجرعة المثلى وتقييم مدى تحمل الجسم للقاح.



وأوضح أن التجارب تجرى في الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتشمل في مرحلتها الأولى تقييم السلامة والجرعات المناسبة.



وأشار إلى أنه بعد استكمال هذه المرحلة واعتماد نتائجها، ستنتقل الأبحاث إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستقيم الفعالية العلاجية للقاح على نطاق أوسع من المرضى، مؤكدا أن طرح الدواء في الأسواق لا يتم إلا بعد اجتياز جميع المراحل وفق المعتمدة، دون تعجيل قد يؤثر على السلامة.



يذكر أن لقاح "إنتروميكس" Enteromix طوره خبراء من الطبية الإشعاعية بالتعاون مع معهد إنغلهاردت للبيولوجيا الجزيئية، وقد أظهر نتائج واعدة وفعالية عالية في التجارب ما قبل السريرية.













