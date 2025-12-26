تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لمرضى السرطان.. روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد

Lebanon 24
26-12-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1460064-639023408389921020.jpg
Doc-P-1460064-639023408389921020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية أندريه كابرين ان لقاح "إنتروميكس" Enteromix الروسي المضاد للأورام يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأشار كابرين إلى أن الأطباء يعملون في هذه المرحلة على تحديد الجرعة المثلى وتقييم مدى تحمل الجسم للقاح.

وأوضح أن التجارب تجرى في المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتشمل في مرحلتها الأولى تقييم السلامة والجرعات المناسبة.

وأشار إلى أنه بعد استكمال هذه المرحلة واعتماد نتائجها، ستنتقل الأبحاث إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستقيم الفعالية العلاجية للقاح على نطاق أوسع من المرضى، مؤكدا أن طرح الدواء في الأسواق لا يتم إلا بعد اجتياز جميع المراحل وفق المعايير الدولية المعتمدة، دون تعجيل قد يؤثر على السلامة.

يذكر أن لقاح "إنتروميكس" Enteromix طوره خبراء من المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية بالتعاون مع معهد إنغلهاردت للبيولوجيا الجزيئية، وقد أظهر نتائج واعدة وفعالية عالية في التجارب ما قبل السريرية.





Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر الدراسات... ماذا كشفت عن لقاحات "كورونا" ومرضى السرطان؟
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاح قديم قد يغيّر مصير مرضى الخرف!
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 13:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

المركز الوطني للبحوث الطبية

المركز الوطني للبحوث

وزارة الصحة الروسية

المعايير الدولية

أندريه كابرين

المركز الوطني

وزارة الصحة

علاجية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:42 | 2025-12-26
Lebanon24
05:23 | 2025-12-26
Lebanon24
05:07 | 2025-12-26
Lebanon24
04:55 | 2025-12-26
Lebanon24
04:36 | 2025-12-26
Lebanon24
04:08 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24