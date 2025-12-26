تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لمرضى السرطان.. روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد
Lebanon 24
26-12-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف كبير أطباء الأورام في
وزارة الصحة الروسية
أندريه كابرين
ان لقاح "إنتروميكس" Enteromix الروسي المضاد للأورام يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وأشار كابرين إلى أن الأطباء يعملون في هذه المرحلة على تحديد الجرعة المثلى وتقييم مدى تحمل الجسم للقاح.
وأوضح أن التجارب تجرى في
المركز الوطني للبحوث الطبية
الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتشمل في مرحلتها الأولى تقييم السلامة والجرعات المناسبة.
وأشار إلى أنه بعد استكمال هذه المرحلة واعتماد نتائجها، ستنتقل الأبحاث إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستقيم الفعالية العلاجية للقاح على نطاق أوسع من المرضى، مؤكدا أن طرح الدواء في الأسواق لا يتم إلا بعد اجتياز جميع المراحل وفق
المعايير الدولية
المعتمدة، دون تعجيل قد يؤثر على السلامة.
يذكر أن لقاح "إنتروميكس" Enteromix طوره خبراء من
المركز الوطني للبحوث
الطبية الإشعاعية بالتعاون مع معهد إنغلهاردت للبيولوجيا الجزيئية، وقد أظهر نتائج واعدة وفعالية عالية في التجارب ما قبل السريرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر الدراسات... ماذا كشفت عن لقاحات "كورونا" ومرضى السرطان؟
Lebanon 24
آخر الدراسات... ماذا كشفت عن لقاحات "كورونا" ومرضى السرطان؟
26/12/2025 13:20:08
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
Lebanon 24
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
26/12/2025 13:20:08
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
Lebanon 24
دراسة تكشف عن سلاح ضد الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان
26/12/2025 13:20:08
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح قديم قد يغيّر مصير مرضى الخرف!
Lebanon 24
لقاح قديم قد يغيّر مصير مرضى الخرف!
26/12/2025 13:20:08
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
المركز الوطني للبحوث الطبية
المركز الوطني للبحوث
وزارة الصحة الروسية
المعايير الدولية
أندريه كابرين
المركز الوطني
وزارة الصحة
علاجية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية السورية: خطاب وحدة البلاد لا ينسجم مع واقع شمال شرق سوريا
Lebanon 24
الخارجية السورية: خطاب وحدة البلاد لا ينسجم مع واقع شمال شرق سوريا
05:42 | 2025-12-26
26/12/2025 05:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة استباقية… توقيف عنصر من "داعش" كان يخطّط لهجوم في تركيا
Lebanon 24
ضربة استباقية… توقيف عنصر من "داعش" كان يخطّط لهجوم في تركيا
05:23 | 2025-12-26
26/12/2025 05:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال صلاة الجمعة.. تفجير انتحاري يهزّ حمص
Lebanon 24
خلال صلاة الجمعة.. تفجير انتحاري يهزّ حمص
05:07 | 2025-12-26
26/12/2025 05:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد
Lebanon 24
رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد
04:55 | 2025-12-26
26/12/2025 04:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم.. خطر سوء التغذية يهدد عشرات آلاف الأطفال
Lebanon 24
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم.. خطر سوء التغذية يهدد عشرات آلاف الأطفال
04:36 | 2025-12-26
26/12/2025 04:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
Lebanon 24
بالفيديو: رجل العام في لبنان اختاره الذكاء الاصطناعي.. فمن يكون ومن ينافسه؟
12:47 | 2025-12-25
25/12/2025 12:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
09:30 | 2025-12-25
25/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
Lebanon 24
سياسة الاستنزاف مستمرّة.. فهل يتّجه "حزب الله" الى كسر التوازن؟
10:30 | 2025-12-25
25/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
12:00 | 2025-12-25
25/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:42 | 2025-12-26
الخارجية السورية: خطاب وحدة البلاد لا ينسجم مع واقع شمال شرق سوريا
05:23 | 2025-12-26
ضربة استباقية… توقيف عنصر من "داعش" كان يخطّط لهجوم في تركيا
05:07 | 2025-12-26
خلال صلاة الجمعة.. تفجير انتحاري يهزّ حمص
04:55 | 2025-12-26
رئيس وزراء السودان: أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد
04:36 | 2025-12-26
الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم.. خطر سوء التغذية يهدد عشرات آلاف الأطفال
04:08 | 2025-12-26
اعتقال روسية بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على ضابط
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
26/12/2025 13:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24