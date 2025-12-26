تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في إسرائيل.. عمليات دهس وطعن في 3 مواقع
Lebanon 24
26-12-2025
|
06:54
استفاقت منطقة
بيسان
في إسرائيل
على حدث أمني متشعّب نفّذ بين الدهس والطعن، وتوزّع على أكثر من نقطة، فيما تتقاطع الروايات
الإسرائيلية
على حصيلة ثقيلة وتوصيف للحادثة بأنها "إرهابية".
وأفاد "الإسعاف
الإسرائيلي
" عن أن العملية وقعت في "3 مواقع" وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن الحصيلة هي قتيلان و6 إصابات في حادث "دهس وطعن" بمنطقة بيسان.
بدورها، ذكرت "القناة 12 الإسرائيلية" أن الشرطة تصنّف الحدث بأنه "إرهابي"، مشيرة إلى أن المنفذ "من سكان
الضفة الغربية
".
وأوردت "هيئة البث الإسرائيلية" أن منفذ العملية "من قباطية قضاء جنين"، فيما قالت "
إذاعة الجيش الإسرائيلي
" إنه "تسلّل إلى
إسرائيل
ولا يحمل تصريح دخول".
