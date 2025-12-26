في إسرائيل.. عمليات دهس وطعن في 3 مواقع

استفاقت منطقة على حدث أمني متشعّب نفّذ بين الدهس والطعن، وتوزّع على أكثر من نقطة، فيما تتقاطع الروايات على حصيلة ثقيلة وتوصيف للحادثة بأنها "إرهابية".



وأفاد "الإسعاف " عن أن العملية وقعت في "3 مواقع" وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.



وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن الحصيلة هي قتيلان و6 إصابات في حادث "دهس وطعن" بمنطقة بيسان.



بدورها، ذكرت "القناة 12 الإسرائيلية" أن الشرطة تصنّف الحدث بأنه "إرهابي"، مشيرة إلى أن المنفذ "من سكان ".



وأوردت "هيئة البث الإسرائيلية" أن منفذ العملية "من قباطية قضاء جنين"، فيما قالت " " إنه "تسلّل إلى ولا يحمل تصريح دخول".

Advertisement