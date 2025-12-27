تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
© Lebanon24
عربي-دولي
ترقب اجتماع بين زيلينسكي وترامب لوضع تفاصيل اتفاق ينهي الحرب.. وهجوم روسي واسع النطاق على كييف
Lebanon 24
27-12-2025
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت العاصمة
الأوكرانية
كييف
لهجوم روسي واسع النطاق، في وقت مبكر من
صباح اليوم
السبت، حيث سُمع دوي انفجارات في المدينة وجرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، فيما أعلن الجيش الأوكراني عن نشر صواريخ.
يأتي الهجوم الروسي قبل يومين من اجتماع يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من المقرر أن يعقده في
الولايات المتحدة
مع الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب لوضع تفاصيل اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين
روسيا
وأوكرانيا.
وقال شهود من "
رويترز
" إن الدفاعات الجوية كانت تعمل في المدينة وتحدثت قنوات غير رسمية على تطبيق "تليغرام" عن وقوع انفجارات.
وقالت قناة عسكرية على تطبيق "تليغرام" إنه يجري نشر صواريخ كروز وصواريخ باليستية في المدينة.
وأُعلنت حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد قرابة الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، حيث كان من المقرر أن يغادر الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الولايات المتحدة للقاء نظيره الأميركي في فلوريدا الأحد.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني على حساباته في
مواقع التواصل الاجتماعي
، عن رصد تحركات لطائرات مسيرة وصواريخ فوق مناطق أوكرانية عدة، بما فيها العاصمة.
وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تسارعت وتيرة المحادثات في الأسابيع الأخيرة بهدف إيجاد حل للنزاع يستند إلى خطة وضعها
ترامب
.
وبعدما اعتبر الأوكرانيون والأوروبيون أن هذه الخطة منحازة بشكل كبير إلى الطرف الروسي، قدم زيلينسكي نسخة معدلة هذا الأسبوع.
وتدعو النسخة الجديدة إلى تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من
أوكرانيا
.
