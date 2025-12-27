خامنئي: محاولات الضغط السياسي والاقتصادي لن تثني إيران عن مواقفها

أكد المرشد الأعلى في ، ، أن الخلاف القائم بين بعض القوى الدولية وإيران لا يرتبط حصرًا بملفها ، بل بجوهر الموقف الرافض لما وصفه بـ"النظام العالمي غير العادل" وهيمنة "القوى المتغطرسة" على مقدرات الشعوب.



وأشار في رسالة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي الـ59 لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في ، إلى أن اعتراض هذه القوى نابع من رفع إيران شعار والمقاومة ورفضها الخضوع لسياسات الهيمنة، مؤكداً أن ستواصل السير في هذا النهج دفاعاً عن سيادتها الوطنية وقيمها.

وشدد المرشد الإيراني على أن محاولات الضغط السياسي والاقتصادي لن تثني بلاده عن مواقفها، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.



وأكد خامنئي أن حاجة العالم اليوم تتمثل في إقامة نظام المستويين الوطني والدولي، يقوم على القيم الإسلامية.



وأكد أن "ألم فقدان العلماء والقادة العسكريين وعدد من المواطنين" لن يوقف مسيرة الشبان الإيرانيين.



وخاطب خامنئي الطلبة الإيرانيين في الخارج قائلاً إن عليهم دوراً مهماً في دعم هذا التوجه، داعياً إياهم إلى الثقة بقدراتهم والعمل على تعزيز نشاط الجمعيات الإسلامية الطلابية في هذا الاتجاه، مؤكداً أن "النصر الكامل في انتظارهم". (إرم نيوز)