في اليابان.. هجوم كيميائي وسقوط إصابات

أُصيب 15 شخصاً وأُلقي القبض على مشتبه به عقب سلسلة طعن ورشّ مادة كيميائية داخل مصنع للإطارات في وسط .



وقال مسؤولون إن المهاجم، البالغ 38 عاماً، طعن ثمانية أشخاص وأصاب سبعة آخرين بما يُعتقد أنها "مادة تبييض"، وذلك يوم الجمعة في منشأة تابعة لشركة " للمطاط" في مدينة ميشيما، غرب .



وبحسب إدارة إطفاء فوجيسان نانتو، فإن خمسة من المصابين بطعنات حالتهم خطيرة. وأضافت التقارير أن جميع ضحايا الطعن كانوا واعين عند نقلهم إلى مستشفيات محلية، وأن المصابين بالمادة الكيميائية نُقلوا أيضاً لتلقي العلاج.



ولم يتضح الدافع بعد، فيما أفادت وكالة " " نقلاً عن مصادر تحقيقية بأن المشتبه به يُعتقد أنه موظف سابق في المصنع. وذكرت صحيفة "أساهي" أنه كان يحمل "سكين نجاة" ويرتدي ما يبدو أنه "قناع غاز". وقالت شرطة محافظة شيزوكا إنه جرى توقيفه بتهمة الشروع في القتل. (فوكس نيوز)

