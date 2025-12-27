مباني تاريخية وقوارب تضررت.. حريق ضخم في ولاية أميركية (صور)

اندلع حريق هائل في الواجهة البحرية التاريخية للميناء القديم بمدينة بورتلاند بولاية مين الأميركية، مما أسفر عن أضرار جسيمة في مبانٍ قديمة وعدد من القوارب.



وذكرت السلطات أن النيران والدخان انتشرا بسرعة بين المباني الواقعة على رصيف "كستم هاوس وارف"، وهو موقع تاريخي يعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين لصناعة الصيد، ويضم اليوم مطاعم للمأكولات البحرية.



ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، فيما أصيب أحد رجال الإطفاء بجروح طفيفة. ونشرت إشعارًا قبل الساعة السادسة مساء الجمعة، دعت فيه السكان إلى توخي الحذر وتجنب ارتياد المنطقة.





واجهت فرق الإطفاء صعوبات بسبب تجمد صنابير المياه، ما اضطرها لاستخدام قوارب لإطفاء النيران من الميناء، وأسفر الحريق عن تضرر عدد من القوارب، وغرق واحدة على الأقل. واجهت فرق الإطفاء صعوبات بسبب تجمد صنابير المياه، ما اضطرها لاستخدام قوارب لإطفاء النيران من الميناء، وأسفر الحريق عن تضرر عدد من القوارب، وغرق واحدة على الأقل.