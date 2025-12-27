خرق للقانون الدولي.. 21 دولة تدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

أصدرت مساء السبت دول عربية وإسلامية عابرة للأقاليم بيانًا مشتركًا يرفض رفضًا قاطعًا اعتراف بإقليم "أرض الصومال" ضمن الصومال الفيدرالية.



وشملت قائمة الدول مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، ، ، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، فلسطين، قطر، ، الصومال، السودان، ، واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.



وأكد البيان أن هذا الاعتراف يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق ، ويهدد السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، كما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. وشددت دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ورفض أي إجراءات تهدد سلامتها الإقليمية أو سيادتها.



وأوضحت والإسلامية رفضها أي محاولة ربط الاعتراف بمخططات لتهجير ، معتبرةً ذلك مرفوضًا شكلاً وموضوعًا.



وكان بنيامين نتنياهو أعلن رسميًا اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال"، مع توقيع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي "بروح اتفاقات أبراهام". ودعا رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو) إلى زيارة إسرائيل.

