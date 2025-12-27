تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خرق للقانون الدولي.. 21 دولة تدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

Lebanon 24
27-12-2025 | 13:46
أصدرت مساء السبت دول عربية وإسلامية عابرة للأقاليم بيانًا مشتركًا يرفض رفضًا قاطعًا اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية.

وشملت قائمة الدول مصر، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان أن هذا الاعتراف يمثل خرقًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، كما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. وشددت الدول على دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ورفض أي إجراءات تهدد سلامتها الإقليمية أو سيادتها.

وأوضحت الدول العربية والإسلامية رفضها أي محاولة ربط الاعتراف الإسرائيلي بمخططات لتهجير الفلسطينيين، معتبرةً ذلك مرفوضًا شكلاً وموضوعًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رسميًا اعتراف إسرائيل بـ"جمهورية أرض الصومال"، مع توقيع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي "بروح اتفاقات أبراهام". ودعا رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو) إلى زيارة إسرائيل.
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" مخالف للقانون الدولي
مجلس التعاون الخليجي يدين اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال"
مصر: اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى "أرض الصومال" انتهاك للقانون الدولي
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" عدوان ينتهك القانون الدولي وتدخل في شؤون بلادنا
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الأمم المتحدة

الدول العربية

الفلسطينيين

الإسرائيلي

الدول على

السعودية

