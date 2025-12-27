بوتين: القوة خيارنا إذا رفضت أوكرانيا السلام

أكد أن ترى أن ليست في عجلة من أمرها لإنهاء النزاع بالوسائل السلمية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تحقيق أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" بالقوة إذا لم تُحل الأزمة سلمياً، حسب وكالة "إنترفاكس".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع نظيره الأمريكي في ولاية فلوريدا، معربًا عن أمله في التوصل

إلى إطار سلام لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن الضمانات الأمنية التي تقدمها ضرورية لتحقيق السلام وتعتمد على ما سيكون مستعدًا لتقديمه.