Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
Advertisement

عربي-دولي

تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ… إيران تستعد لكل السيناريوهات

Lebanon 24
27-12-2025 | 15:19
Doc-P-1460716-639024710229661381.jpg
Doc-P-1460716-639024710229661381.jpg photos 0
أكد مساعد الشؤون التنفيذية للقوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كريم جشك، أن حرب الأيام الاثني عشر عززت عزيمة القوات المسلحة على مواجهة النيات العدوانية واستعدادها لمختلف سيناريوهات التهديد.

وأشار العميد جشك، خلال مراسم تكريم وتعيين قائد لواء 58 للقوات الخاصة "ذو الفقار" في مدينة شاهرود، إلى أن الاعتماد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتعاون الشعب يمثل الركيزة الأساسية لجهوزية الجيش الإيراني، وهو ما حافظ على القدرات الدفاعية عند مستوى ثابت ومستدام.

وأوضح أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك حرب الأيام الاثني عشر، دفعت القوات المسلحة إلى تكثيف التخطيط وزيادة الاستعداد لمواجهة سيناريوهات معقدة وصعبة، مع التركيز على تعزيز الجاهزية القتالية.

وأشار إلى تطور ملموس في التجهيزات الدفاعية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، الصواريخ المتنوعة، والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى والقابلة للتشبيك، مؤكداً أن رفع مستوى اليقظة العملياتية وحماية الحدود من التهديدات البرية يمثل أولوية أساسية للقوات البرية الإيرانية.

وختم العميد جشك بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية تعزز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، وتبقى في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
