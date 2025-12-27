تطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ… إيران تستعد لكل السيناريوهات

أكد مساعد الشؤون التنفيذية للقوات البرية في الجيش ، العميد كريم جشك، أن حرب الأيام الاثني عشر عززت عزيمة القوات المسلحة على مواجهة النيات العدوانية واستعدادها لمختلف سيناريوهات التهديد.



وأشار العميد جشك، خلال مراسم تكريم وتعيين 58 للقوات الخاصة " " في مدينة شاهرود، إلى أن الاعتماد على توجيهات للقوات المسلحة وتعاون الشعب يمثل الركيزة الأساسية لجهوزية الجيش الإيراني، وهو ما حافظ على القدرات الدفاعية عند مستوى ثابت ومستدام.



وأوضح أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك حرب الأيام الاثني عشر، دفعت القوات المسلحة إلى تكثيف التخطيط وزيادة الاستعداد لمواجهة سيناريوهات معقدة وصعبة، مع التركيز على تعزيز الجاهزية القتالية.



وأشار إلى تطور ملموس في التجهيزات الدفاعية، بما يشمل الطائرات المسيّرة، الصواريخ المتنوعة، والأسلحة الدقيقة بعيدة المدى والقابلة للتشبيك، مؤكداً أن رفع مستوى اليقظة العملياتية وحماية الحدود من التهديدات البرية يمثل أولوية أساسية للقوات البرية .



وختم العميد جشك بالتأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية تعزز قدراتها الدفاعية بشكل مستمر، وتبقى في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

Advertisement