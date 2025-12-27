تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا.. إسقاط شبكة فساد تضم نواباً حاليين

Lebanon 24
27-12-2025 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1460724-639024725807083685.png
Doc-P-1460724-639024725807083685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة كشف شبكة فساد تضم نواباً حاليين في البرلمان، قال إنهم كانوا يستفيدون “بشكل منهجي وغير قانوني” من التصويت داخل المجلس.

وقال المكتب في بيان صحافي: "نتيجة لعملية سرية، تم الكشف عن عصابة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين"، من دون إعلان أسمائهم أو عددهم رسمياً في البداية. وأشار إلى أن موظفي إدارة الحماية الحكومية في المجلس الأعلى “يعيقون عمل محققي مكافحة الفساد”، عبر تقييد وصولهم إلى المنطقة المحيطة بساحة أوروبا في كييف، مع نشر صور ظهر فيها أشخاص مسلحون بزي مموه.

ووفق تقارير وسائل إعلام أوكرانية، بينها "مرآة الأسبوع" نقلاً عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، وُجهت اتهامات إلى ثلاثة نواب هم: يفغيني بيفوفاروف وإيغور نيغوليفسكي ويوري كيسيل، الذي وصفته التقارير بأنه مقرب من فولوديمير زيلينسكي ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير. كما أكد النائب ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على "تلغرام" أن التحقيق "يؤدي أيضا إلى 'أصدقاء' زيلينسكي"، فيما تحدث النائب أليكسي غونتشارينكو عن إجراءات تحقيق تخص كيسيل.

ونقلت صحيفة "زيركولو" عن مصادرها أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد كان يتنصت على كيسيل لأكثر من عامين، ما تسبب في “قلق كبير” للنائب نفسه ولشيفير، وفق المصدر.

وتأتي هذه التطورات ضمن تحقيقات أوسع بدأها المكتب في أوائل تشرين الثاني لكشف مخططات فساد في قطاع الطاقة، وشملت مداهمات لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنرغو آتوم"، ومنزل رجل الأعمال تيمور مينديش الذي وصفته تقارير إعلامية بأنه مؤسس الشبكة و"محفظة" زيلينسكي، مع الإشارة إلى أنه غادر أوكرانيا قبل المداهمات.

 وُجهت اتهامات إلى سبعة مشاركين في الشبكة، ووُضع مينديش ورجل الأعمال ألكسندر تسوكرمان على قائمة المطلوبين، فيما أُقيل غالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك. كما أفادت التقارير بأن زيلينسكي أعلن في أواخر تشرين الثاني استقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، وأن مداهمات طالت منزل يرماك ومكان عمله صباح يوم الإعلان ضمن التحقيق نفسه. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: وجود شبكات فساد موحدة بين كييف والاتحاد الأوروبي يفسر تقاعس العديد من هيئات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يلتزم البيت الأبيض الصمت؟ ترامب يتجاهل فساد أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا.. تغييرات شاملة على وقع فضيحة فساد
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية حاولت مداهمة مكاتب في البرلمان وتتهم نوابا بالفساد
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:21:47 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى

روسيا اليوم

وزير الطاقة

رئيس مكتب

البرلمان

أوكرانيا

الكشف عن

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2025-12-28
Lebanon24
23:43 | 2025-12-27
Lebanon24
23:32 | 2025-12-27
Lebanon24
23:31 | 2025-12-27
Lebanon24
23:28 | 2025-12-27
Lebanon24
23:21 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24