قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية

قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة مهددة للحياة، إثر تصادم مروحيتين في الجو بمدينة هامونتون التابعة لولاية نيوجيرسي، الأحد.

وقال قائد شرطة المدينة كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي .



وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث مروحية وهي تدور بسرعة قبل ارتطامها بالأرض.

ولاحقا عملت الشرطة وفرق الإطفاء على إخماد النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.



ووصفت الحادث بأنه تصادم جوي بين مروحيتين من طراز "إنستروم إف 28 إيه"، و"إنستروم 280 سي"، فوق مطار هامونتون المحلي.



وكان على متن كل مروحية الطيار فقط.