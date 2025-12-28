تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قتيل ومصاب إثر تصادم مروحيتين في الجو بولاية أميركية
Lebanon 24
28-12-2025
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة مهددة للحياة، إثر تصادم مروحيتين في الجو بمدينة هامونتون التابعة لولاية نيوجيرسي، الأحد.
وقال قائد شرطة المدينة كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي
صباح الأحد
.
وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث مروحية وهي تدور بسرعة قبل ارتطامها بالأرض.
ولاحقا عملت الشرطة وفرق الإطفاء على إخماد النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.
ووصفت
إدارة الطيران الفيدرالية
الحادث بأنه تصادم جوي بين مروحيتين من طراز "إنستروم إف 28 إيه"، و"إنستروم 280 سي"، فوق مطار هامونتون المحلي.
وكان على متن كل مروحية الطيار فقط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلطات دنيبرو الأوكرانية: قتيل وعدد من المصابين في صفوف المدنيين إثر قصف روسي على المقاطعة
Lebanon 24
سلطات دنيبرو الأوكرانية: قتيل وعدد من المصابين في صفوف المدنيين إثر قصف روسي على المقاطعة
29/12/2025 03:23:16
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين سيّارتين على طريق زغرتا - الكورة في محلة بشنين (التحكم المروري)
Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين سيّارتين على طريق زغرتا - الكورة في محلة بشنين (التحكم المروري)
29/12/2025 03:23:16
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: قتيل ومصاب في هجوم روسي واسع استهدف منطقة زابوروجيا
Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: قتيل ومصاب في هجوم روسي واسع استهدف منطقة زابوروجيا
29/12/2025 03:23:16
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات كييف: قتيل و24 مصابا جراء الغارات الروسية
Lebanon 24
سلطات كييف: قتيل و24 مصابا جراء الغارات الروسية
29/12/2025 03:23:16
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية
إدارة الطيران
صباح الأحد
الفيدرالي
جو بو
فيدرا
جوي ✊
بولا
قد يعجبك أيضاً
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
Lebanon 24
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:35 | 2025-12-28
28/12/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
Lebanon 24
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:05 | 2025-12-28
28/12/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
Lebanon 24
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
16:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
Lebanon 24
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
15:06 | 2025-12-28
28/12/2025 03:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
Lebanon 24
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
14:50 | 2025-12-28
28/12/2025 02:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-12-28
الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا
16:05 | 2025-12-28
أحداث الساحل.. تحريض ومسلحون واستنفار أمني
16:00 | 2025-12-28
العملة السورية الجديدة.. رمز لبداية مرحلة اقتصادية جديدة
15:06 | 2025-12-28
وزير الدفاع اليمني يشكر السعودية على دعمها المتواصل لليمن
14:50 | 2025-12-28
أنظار العراقيين نحو البرلمان.. هل تحل العقدة؟
14:49 | 2025-12-28
نتنياهو مجبر على سحب مقترح فتح معبر رفح.. تقرير اسرائيلي يتحدث عن تحركات المعارضة
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 03:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24