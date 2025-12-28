تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

فون دير لاين: لضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
28-12-2025 | 23:19
أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، مكالمة هاتفية قالت إنها مثمرة استمرت ساعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وناقشت المكالمة الاجتماع الذي عقد بين ترامب وزيلينسكي بشأن مفاوضات السلام.

كما أعلنت فون دير لاين أن المفاوضات أحرزت تقدما جيدا، مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

أتى ذلك بينما أفاد مصدر رئاسي فرنسي الليلة عن الاتصال الذي أجراه قادة أوروبيون بترمب وزيلينسكي بمناسبة لقائهما في فلوريدا، أن ‏الاتصال سمح بالتشديد على أهمية مواصلة تقريب وجهات النظر بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين وإعادة التأكيد على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لها بُعد مركزي.

وأعلن مواصلة المحادثات في الأيام القليلة المقبلة بين الأطراف الثلاثة بهدف التحضير للخطوات المقبلة.

جاء هذا بعدما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مؤتمراً صحافياً مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الاجتماع مع زيلينسكي كان جيدا، موضحاً أن المفاوضات تقترب كثيرا من التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا.

بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن استعداد بلاده للسلام.

وأكد كلام ترامب بأن العالم أمام بضعة أسابيع لإنهاء حرب أوكرانيا إذا سار الأمر على ما يرام.
المفوضية الأوروبية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

الأوروبيين

زيلينسكي

أوكرانيا

الأوروبي

