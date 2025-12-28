فون دير لاين: لضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أجرت رئيسة أورسولا فون دير لاين الأحد، مكالمة هاتفية قالت إنها مثمرة استمرت ساعة مع الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فلوديمير وعدد من .



وناقشت المكالمة الاجتماع الذي عقد بين وزيلينسكي بشأن مفاوضات السلام.



كما أعلنت فون دير لاين أن المفاوضات أحرزت تقدما جيدا، مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.



أتى ذلك بينما أفاد مصدر رئاسي فرنسي الليلة عن الاتصال الذي أجراه قادة أوروبيون بترمب وزيلينسكي بمناسبة لقائهما في فلوريدا، أن ‏الاتصال سمح بالتشديد على أهمية مواصلة تقريب وجهات النظر بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين وإعادة التأكيد على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لها بُعد مركزي.



وأعلن مواصلة المحادثات في الأيام القليلة المقبلة بين الأطراف الثلاثة بهدف التحضير للخطوات المقبلة.



جاء هذا بعدما عقد الرئيس الأميركي ترامب الأحد مؤتمراً صحافياً مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في .



وقال ترامب إن الاجتماع مع زيلينسكي كان جيدا، موضحاً أن المفاوضات تقترب كثيرا من التوصل لاتفاق بين وأوكرانيا.



بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن استعداد بلاده للسلام.



وأكد كلام ترامب بأن العالم أمام بضعة أسابيع لإنهاء حرب إذا سار الأمر على ما يرام.

