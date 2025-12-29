عراقجي: "المقاومة" ليست سلاحاً فقط بل قوة ناعمة

شدد ، عباس عراقجي على أن " " لا تحصر بالقوة العسكرية فقط بل بالاقتصاد والنشاط الدبلوماسي أيضاً.



كما أكد عراقجي خلال مشاركته في ملتقى "قاسم سليماني.. الدبلوماسية والمقاومة" الاثنين أن "دبلوماسية المقاومة تشكّل الأساس الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لإيران، وأن محور المقاومة يُعدّ أحد أركانها الجوهرية".

ودعا إلى الاهتمام بما وصفها بـ "تجليات المقاومة المتعددة في مجالات مثل الاقتصاد والدبلوماسية النشطة والذكية، والاستدامة الثقافية والفنية، والتقدم العلمي والتكنولوجي، والقوة الناعمة والإعلامية"، وفق تعبيره. وأوضح أن "المقاومة الاقتصادية تعني خفض التبعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وتنويع الموارد، وتجاوز الاقتصاد أحادي المنتج"



إلى ذلك، أكد أن ستواصل دعمها الأخلاقي والسياسي والقانوني لخطاب "المقاومة". وأضاف أنه، "خلافا للعديد من التصورات التي ترسم مستقبل المنطقة تحت الهيمنة ، فإن حقائق المنطقة والعالم تظهر أن المقاومة تحولت إلى حقيقة جيوسياسية لا يمكن إنكارها".



ودعمت مدى سنوات ما عرف بـ "محور المقاومة"، الذي يتألف من فصائل وميليشيات مسلحة سواء في العراق أو (حزب الله)، واليمن (الحوثيين)، فضلاً عن " " في غزة.



لكن خلال السنتين الماضيتين مني هذا "المحور" بضربات قاصمة من قبل تجسدت في مقتل العشرات من قادة رأسهم أمينه العام حسن نصرالله، والحوثيين أيضاً، كذلك وجهت إسرائيل ضربات قوية إلى حماس واغتالت العديد من قادتها الكبار.



فيما تلقت إيران أيضاً في يونيو الماضي هجمات من قبل إسرائيل طالت قواعد عسكرية ومنشآت نووية، فيما أعيد فرض الأممية عليها، في وقت يعاني اقتصادها من أزمة كبيرة.