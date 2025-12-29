اتهم الرئيس بـ"زعزعة استقرار المنطقة" عبر اعترافها بإقليم صومالي لاند في شمال الصومال دولة مستقلة.



وخلال اتصال هاتفي مع ولي الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، قال إن إسرائيل "تكثّف خطواتها لخلخلة الاستقرار الإقليمي"، مشددًا على ضرورة دعم وحدة الأراضي الصومالية والحفاظ على سيادتها.



وأفادت الرئاسة بأن الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين أنقرة والكويت، حيث أكد أردوغان أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأن الشراكة بين البلدين مرشحة لمزيد من التوسع.



وكانت إسرائيل أعلنت في 26 كانون الأوّل اعترافها الرسمي بإقليم صومالي لاند دولة مستقلة، لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة. ووقّع بنيامين ورئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا بشأن الاعتراف المتبادل.

