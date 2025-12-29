تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أردوغان: الاعتراف بـ"صومالي لاند" يفتح باب الفوضى الإقليمية

Lebanon 24
29-12-2025 | 15:50
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بـ"زعزعة استقرار المنطقة" عبر اعترافها بإقليم صومالي لاند في شمال الصومال دولة مستقلة.

وخلال اتصال هاتفي مع ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، يوم الاثنين، قال أردوغان إن إسرائيل "تكثّف خطواتها لخلخلة الاستقرار الإقليمي"، مشددًا على ضرورة دعم وحدة الأراضي الصومالية والحفاظ على سيادتها.

وأفادت الرئاسة التركية بأن الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين أنقرة والكويت، حيث أكد أردوغان أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأن الشراكة بين البلدين مرشحة لمزيد من التوسع.

وكانت إسرائيل أعلنت في 26 كانون الأوّل اعترافها الرسمي بإقليم صومالي لاند دولة مستقلة، لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة. ووقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا بشأن الاعتراف المتبادل.
نتنياهو يعلن اعتراف إسرائيل بجمهورية "صومالي لاند"ويقول إنها جزء من اتفاقيات أبراهام
رعاية في البيت لا في المستشفى: هل يَفتح لبنان باب "الاستشفاء المنزلي"؟
الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"صوماليلاند" يهدد أمن المنطقة
الصومال يرفض اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي
