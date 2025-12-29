تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
0
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
عربي-دولي
تصادم بين مروحيتين في نيوجيرسي
Lebanon 24
29-12-2025
|
16:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة "سي بي إس" نيوز، نقلاً عن الشرطة، بوفاة طيار المروحية الثاني متأثراً بجراحه الخطيرة، بعدما أُصيب في حادث تصادم مروحيتين في الجو فوق هامونتون بولاية نيوجيرسي.
وبحسب الشرطة، كان الطيار الآخر قد توفي فوراً في موقع الحادث يوم أمس، فيما نُقل الطيار الثاني جواً إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يُفارق الحياة لاحقاً.
وحددت شرطة هامونتون هوية الطيارين وهما
كينيث
إل. كيرش (65 عاماً) من كارنيز بوينت في نيوجيرسي، ومايكل غرينبيرغ (71 عاماً) من سيويل في نيوجيرسي.
وأوضحت الشرطة أن كيرش كان يقود مروحية من طراز "إنستروم إف-28 إيه"، بينما كان غرينبيرغ يقود مروحية من طراز "إنستروم 280 سي". وأكدت
إدارة الطيران الفيدرالية
أن الطيارين كانا الشخصين الوحيدين على متن المروحيتين.
ولفتت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث.
