تصادم بين مروحيتين في نيوجيرسي

وبحسب الشرطة، كان الطيار الآخر قد توفي فوراً في موقع الحادث يوم أمس، فيما نُقل الطيار الثاني جواً إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يُفارق الحياة لاحقاً.وحددت شرطة هامونتون هوية الطيارين وهما إل. كيرش (65 عاماً) من كارنيز بوينت في نيوجيرسي، ومايكل غرينبيرغ (71 عاماً) من سيويل في نيوجيرسي.وأوضحت الشرطة أن كيرش كان يقود مروحية من طراز "إنستروم إف-28 إيه"، بينما كان غرينبيرغ يقود مروحية من طراز "إنستروم 280 سي". وأكدت أن الطيارين كانا الشخصين الوحيدين على متن المروحيتين.ولفتت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث.