جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رغم مذكرة التوقيف.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء 3 دول في "الجنائية الدولية"

Lebanon 24
30-12-2025 | 00:35
عبرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجواء 3 دول أعضاء في المحكمة "الجنائية الدولية" رغم مذكرة التوقيف بحقه، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

 

ووفق بيانات نشرها موقع "فلايت رادار"، المتخصص بمراقبة الرحلات الجوية، فقد عبرت الطائرة الحكومية الإسرائيلية "جناح صهيون" التي أقلت نتنياهو إلى الولايات المتحدة أجواء ثلاث دول أوروبية أعضاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: اليونان، إيطاليا، فرنسا يوم 28 كانون الأول 2025، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في تشرين الثاني 2024.

 

وأقلعت الطائرة من مطار بن غوريون غربا عبر البحر المتوسط، مرورا بأجواء اليونان ثم إيطاليا وفرنسا قبل الوصول إلى المحيط الأطلسي باتجاه فلوريدا للقاء الرئيس دونالد ترامب.

 

وكانت هذه الرحلة مختلفة عن السابقة في سبتمبر حيث تجنبت فرنسا جزئيا، مما أثار تساؤلات حول السماح بالعبور.

 

وأثارت الدول الثلاث انتقادات من منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، التي طالبت بتنفيذ التزاماتها باعتقال نتنياهو إذا هبطت الطائرة، لكنها سمحت بالمرور دون تدخل. وفسر الإعلام العبري الاختيار بتقليل المدة والمخاطر مقارنة بالمسارات البرية الطويلة.

