رئيس تايوان يتعهد عدم استفزاز بكين

تعهّد الرئيس تي، اليوم الثلاثاء، عدم "استفزاز" أو "تصعيد حدة التوترات" معها فيما بدأت يومها الثاني من التدريبات العسكرية التي تحاكي حصار الموانئ الرئيسية في تايوان.





وكتب لاي في منشور على "سنتصرف بمسؤولية، دون تصعيد التوترات أو إثارة نزاعات".



وفي بكين، قال الصيني ، الثلاثاء، إن الصين "ستتصدى بقوة" لمبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، مع انطلاق اليوم الثاني من تدريبات ينفّذها الجيش بالذخيرة الحية حول .

