شمخاني رداً على ترامب: أي اعتداء سيقابل برد قاس وفوري

رد عضو المجلس الأعلى للدفاع الوطني في علي شمخاني، على تهديد الرئيس الأميركي ، بشأن استهداف جديد محتمل للمنشآت النووية، مؤكدا أن أي اعتداء سيقابل برد قاس وفوري.

وفي منشور له عبر منصة "إكس" كتب شمخاني، إن "بعض الردود في العقيدة الدفاعية تحسم قبل أن يصل التهديد إلى مرحلة التنفيذ"، مشددا على أن "قدرات إيران الصاروخية والدفاعية لا يمكن كبحها ولا تحتاج إلى إذن".

وأضاف أن أي اعتداء سيقابل برد قاس وفوري وأبعد مما يتخيله مصمموه".

وكان قد قال، خلال لقائه بنيامين نتنياهو في ، إن ستدمر المنشآت النووية الإيرانية إذا أقدمت على إعادة بنائها.

وقال ترامب للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا ستدعم واشنطن ضربات إسرائيلية محتملة ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق: "في حال مضيهم قدما بالصواريخ والبرنامج ، سيكون ذلك سريعا، نعم سنقوم بذلك بلا شك، وسنفعل ذلك فورا".

وأضاف ترامب: "أسمع الآن أن إيران تحاول البناء مجددا. وإذا فعلت ذلك، فإنه سيتعين علينا ضربهم... وسنضربهم بشدة".

يذكر أن الولايات المتحدة قد ضربت موقع "فوردو" النووي في يونيو الماضي، ودعمت بذلك العملية العسكرية ضد إيران التي استهدفت المواقع النووية والعسكرية الإيرانية واستمرت 12 يوما.ي