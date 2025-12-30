عقب اشتباك دام.. تركيا تعلن اعتقال افراد من تنظيم داعش

قال في إسطنبول إن الشرطة اعتقلت 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم داعش اليوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل 3 من رجال الشرطة و6 مسلحين في في البلاد.

ونفذت الشرطة التركية حصارا استمر 8 ساعات لمنزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على خلفية اتهامات مزعومة بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد ورأس .



وأصيب 8 من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل الذي كان واحدا من بين أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات أمس الاثنين.



وقال مكتب في بيان إن الشرطة نفذت اليوم الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبها بهم كانوا مطلوبين لديها. وأضاف البيان أن السلطات صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية.



وكثفت عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش هذا العام، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى العالم.