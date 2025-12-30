تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

عقب اشتباك دام.. تركيا تعلن اعتقال افراد من تنظيم داعش

Lebanon 24
30-12-2025 | 02:58
قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت 110 من المشتبه بهم في عملية ضد تنظيم داعش اليوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل 3 من رجال الشرطة و6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.
ونفذت الشرطة التركية حصارا استمر 8 ساعات لمنزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش على خلفية اتهامات مزعومة بالتخطيط لتنفيذ هجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأصيب 8 من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر خلال مداهمة المنزل الذي كان واحدا من بين أكثر من 100 موقع استهدفته السلطات أمس الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة نفذت اليوم الثلاثاء 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين وألقت القبض على 110 من أصل 115 مشتبها بهم كانوا مطلوبين لديها. وأضاف البيان أن السلطات صادرت ملفات ووثائق رقمية متنوعة خلال العملية.

وكثفت تركيا عملياتها ضد المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش هذا العام، مع عودة التنظيم إلى الظهور على مستوى العالم.
