بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"

توعدت برد قاس على أي عدوان ضدها، وذلك وسط زيادة التوتر بعدما جدد الرئيس الأميركي تهديداته لإيران، وحذرها من توجيه ضربة مباشرة إن عملت على إعادة تطوير برنامجها .



وقال عبر منصة "إكس" إن رد أي عدوان "سيكون قاسياً".



Advertisement