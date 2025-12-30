باكستان تحذر من تداعيات خطيرة لتصعيد يستهدف القيادة الروسية

أدانت باكستان محاولة نظام استهداف مقر إقامة في مقاطعة نوفغورود، معتبرة أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار.



وقال رئيس الوزراء في منشور على منصة "إكس" إن "باكستان تدين بشدة ما ورد من أنباء عن استهداف مقر إقامة الرئيس ".



وشدد على أن "هذا العمل الشنيع يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار، لا سيما في هذا الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة لتحقيق السلام"، معربا عن تضامن باكستان مع ومع حكومة وشعب .



وأضاف: "نؤكد مجددا رفضنا القاطع لجميع أشكال العنف والأعمال التي تهدف إلى تقويض الأمن وتهديد السلام". (روسيا اليوم)

