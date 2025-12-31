بعد 11 عاماً على إختفائها... مُعاودة البحث عن طائرة كان على متنها 239 شخصاً

بدأت عملية بحث في عن طائرة الرحلة رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في ، التي كان على متنها 239 شخصاً، عند إختفائها في العام 2014، بعد فترة قصيرة من إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى .

وأعلنت الماليزية، أن سفينة بحث تسمى "أرمادا 86 05"، وصلت إلى موقع بحث مُحدّد إلى جانب غواصتين ذاتيتيّ القيادة. (العربية)