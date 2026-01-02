ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم سنتدخل لإنقاذهم

كتب الرئيس الأميركي عبر حسابه على "تروث سوشيال":

"إذا أطلقت النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن ستتدخل لإنقاذهم. نحن جاهزون تماما للانطلاق ضد أي اعتداءات إيرانية".