جنوب سوريا.. إسرائيل تنشر لواء من الجنود الحريديم

أعلن الجيش نشر قوات من لواء "الحشمونائيم" ، الذي يضم جنودا من الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي ، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.





وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات المشاة التابعة للواء باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات تفتيش وصفها بـ"المحددة الهدف"، جرى خلالها جمع معلومات استخباراتية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين ، ولا سيما سكان ".



وأضاف البيان أن اللواء سيواصل العمل في "ساحات مختلفة"، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود الحفاظ على نمط حياتهم الديني في أثناء .

ويأتي هذا الانتشار بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي، في 28 ديسمبر 2024، انتهاء مهام لواء الاحتياط رقم 55 في سوريا، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط الميداني المتواصل، مشيرًا إلى اختتام مهامه في المنطقة، وفق ما أورده تليفزيون سوريا.