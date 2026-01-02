تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "النفق الغامض" وسط غزة
Lebanon 24
02-01-2026
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصدت
صحيفة إسرائيلية
معالم نفق غامض لحماس
وسط قطاع غزة
، كانت قوات إسرائيلية اكتشفت وجوده الأسبوع الماضي، إثر انهيار أرضي في المنطقة.
ووصفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" النفق بأنه كبير ومتعدد المسارات والفتحات، التي تنفرج على بساتين ومواقع عسكرية إسرائيلية داخل "الخط الأصفر".
والنفق مبطن بالخرسانة المسلحة، ولا تنطوي حركة الأفراد داخله على صعوبة، وتحول بوابات فولاذية دون اجتياز فتحاته الأمامية، فضلًا عن احتوائه على قاعات محصنة، وانقسامه إلى قطاعات ضيقة ومتعرجة، بحسب الصحيفة.
ويقع النفق في شريط أرضي ضيق بين المناطق المأهولة والسياج الحدودي، وهي منطقة تضاريس متموجة، تحوي عددًا من بساتين الأشجار، ومسارات تسلل محتملة.
وذكرت الصحيفة أن النفق المكتشف يقع على بعد نحو 800 متر من السياج الحدودي
الإسرائيلي
، مقابل مستوطنة "كيسوفيم" الزراعية، وفي منطقة تنتشر فيها مواقع عسكرية إسرائيلية دائمة على جانبي الحدود.
وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن النفق كان مخصصًا للقتال، وربما لاستخدامه من قبل عناصر
حماس
في شن هجمات قرب الحدود أو لنقل الرهائن إلى مخيمات مركزية. (إرم نيوز)
