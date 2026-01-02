تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في الهند.. وفاة 9 أشخاص وإصابة 200 بالتسمم
Lebanon 24
02-01-2026
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة إندور
الهندية
وفاة 9 أشخاص وتسمم أكثر من 200 آخرين جراء تلوث مياه الشرب.
وقال النائب كايلاش فيجايفارغيا إن عدد الوفيات بلغ تسع حالات في المدينة، في حين أوضح كبير المسؤولين الطبيين في إندور، مادهاف براساد هاساني، في حديث لوكالة "
رويترز
" أن مياه الشرب في منطقة بهاجيراثبور تعرضت للتلوث نتيجة تسرب في شبكة المياه، مؤكدا أن فحوصات أجريت على المياه أظهرت وجود بكتيريا داخل خط الأنابيب.
وأضاف هاساني أنه لا يستطيع الجزم بعدد الوفيات بشكل نهائي، لكنه أكد أن أكثر من 200 شخص من المنطقة نفسها يخضعون للعلاج في مستشفيات مختلفة داخل المدينة، مشيرا إلى أن التقرير النهائي لعينة المياه التي جُمعت من المنطقة المتضررة لم يصدر بعد.
ومن جهته، قال المسؤول الإداري في
المقاطعة
، شرافان فيرما، إن السلطات سارعت إلى نشر فرق طبية لإجراء فحوصات ميدانية من منزل إلى آخر، إلى جانب توزيع أقراص
الكلور
على السكان للمساعدة في تنقية المياه.
وأضاف فيرما أن فرق الطوارئ حددت نقطة تسرب واحدة يُعتقد أنها تسببت في تلوث المياه، وقد جرى إصلاحها، لافتا إلى أن السلطات فحصت 8571 شخصا حتى الآن، وتم رصد 338 حالة تعاني من أعراض خفيفة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الهند.. وفاة امرأة وإصابة طفل بهجوم نمور!
Lebanon 24
في الهند.. وفاة امرأة وإصابة طفل بهجوم نمور!
02/01/2026 14:03:48
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم كادر طبي بقصف مسيرات للدعم السريع على ولاية جنوب كردفان
Lebanon 24
شبكة أطباء السودان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم كادر طبي بقصف مسيرات للدعم السريع على ولاية جنوب كردفان
02/01/2026 14:03:48
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم خاركيف الأوكراني: مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص في قصف صاروخي روسي استهدف منطقة بيرستين شرقي المقاطعة
Lebanon 24
حاكم خاركيف الأوكراني: مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص في قصف صاروخي روسي استهدف منطقة بيرستين شرقي المقاطعة
02/01/2026 14:03:48
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز
02/01/2026 14:03:48
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روسيا اليوم
المقاطعة
الهندية
من جهته
الهندي
رويترز
الكلور
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد انتهاء "مهلة نزع سلاح حزب الله".. ماذا ينتظر لبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء "مهلة نزع سلاح حزب الله".. ماذا ينتظر لبنان؟
07:00 | 2026-01-02
02/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
Lebanon 24
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
06:27 | 2026-01-02
02/01/2026 06:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... 7 غارات سعوديّة على حضرموت
Lebanon 24
بالفيديو... 7 غارات سعوديّة على حضرموت
06:23 | 2026-01-02
02/01/2026 06:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كم صحافيا فلسطينيا استهدفتهم إسرائيل خلال 2025؟
Lebanon 24
كم صحافيا فلسطينيا استهدفتهم إسرائيل خلال 2025؟
06:18 | 2026-01-02
02/01/2026 06:18:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
Lebanon 24
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
06:09 | 2026-01-02
02/01/2026 06:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
Lebanon 24
ليلة رأس السنة.. ابنة ممثل شهير جثة داخل أحد الفنادق وسبب الوفاة مجهول! (صور)
01:16 | 2026-01-02
02/01/2026 01:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Foreign Policy" : هذه هي المفاجأة المقبلة لترامب في الشرق الأوسط؟
10:30 | 2026-01-01
01/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
Lebanon 24
في أول أيام السنة الجديدة.. وفاة مذيعة عربية شهيرة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة
07:45 | 2026-01-01
01/01/2026 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
Lebanon 24
من خرمشهر إلى حزب الله.. تقرير أميركي: هكذا تعلمت طهران كيف تنجو دون تحقيق النصر
11:30 | 2026-01-01
01/01/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقدم اسرائيل على توجيه ضربة لـ "حزب الله"؟
10:00 | 2026-01-01
01/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-01-02
بعد انتهاء "مهلة نزع سلاح حزب الله".. ماذا ينتظر لبنان؟
06:27 | 2026-01-02
رياضي يقيم في دولة خليجية.. الكشف عن أول ضحايا حريق كران مونتانا السويسري
06:23 | 2026-01-02
بالفيديو... 7 غارات سعوديّة على حضرموت
06:18 | 2026-01-02
كم صحافيا فلسطينيا استهدفتهم إسرائيل خلال 2025؟
06:09 | 2026-01-02
حل مبتكر أم مناورة سياسية... دور تركي "غير مباشر" قيد البحث في غزة
06:02 | 2026-01-02
البحسني يحذر.. "توجيه السلاح للداخل مرفوض" ويطالب بتحصين حضرموت
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
02/01/2026 14:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24