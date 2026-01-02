في الهند.. وفاة 9 أشخاص وإصابة 200 بالتسمم

شهدت مدينة إندور وفاة 9 أشخاص وتسمم أكثر من 200 آخرين جراء تلوث مياه الشرب.

وقال النائب كايلاش فيجايفارغيا إن عدد الوفيات بلغ تسع حالات في المدينة، في حين أوضح كبير المسؤولين الطبيين في إندور، مادهاف براساد هاساني، في حديث لوكالة " " أن مياه الشرب في منطقة بهاجيراثبور تعرضت للتلوث نتيجة تسرب في شبكة المياه، مؤكدا أن فحوصات أجريت على المياه أظهرت وجود بكتيريا داخل خط الأنابيب.



وأضاف هاساني أنه لا يستطيع الجزم بعدد الوفيات بشكل نهائي، لكنه أكد أن أكثر من 200 شخص من المنطقة نفسها يخضعون للعلاج في مستشفيات مختلفة داخل المدينة، مشيرا إلى أن التقرير النهائي لعينة المياه التي جُمعت من المنطقة المتضررة لم يصدر بعد.



ومن جهته، قال المسؤول الإداري في ، شرافان فيرما، إن السلطات سارعت إلى نشر فرق طبية لإجراء فحوصات ميدانية من منزل إلى آخر، إلى جانب توزيع أقراص على السكان للمساعدة في تنقية المياه.



وأضاف فيرما أن فرق الطوارئ حددت نقطة تسرب واحدة يُعتقد أنها تسببت في تلوث المياه، وقد جرى إصلاحها، لافتا إلى أن السلطات فحصت 8571 شخصا حتى الآن، وتم رصد 338 حالة تعاني من أعراض خفيفة. (روسيا اليوم)