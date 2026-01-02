"أ.ف.ب": الإمارات أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن

أشارت وكالة "أ.ف.ب" إلى أنّ أكّدت أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن.



ولفتت الوكالة إلى أن دولة قالت إنها ملتزمة بالتهدئة في اليمن.

Advertisement