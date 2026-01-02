كمبوديا تتهم تايلاند بالسيطرة على قرية حدودية متنازع عليها

أفادت كمبوديا، بأن القوات التايلاندية سيطرت على قرية حدودية متنازع عليها، متّهمة تايلاند بـ«ضم» المنطقة بعد هدنة وضعت حداً للقتال على طول الحدود بين البلدين قبل أسبوع.

ودارت مواجهات عسكرية بين البلدين الجارين في جنوب شرقي ، مرّات عدة، العام الماضي، إذ أسفرت معارك، في كانون الأول، عن مقتل العشرات، ودفعت أكثر من مليون شخص من الجانبين إلى النزوح.

واتفق البَلدان على هدنة، في 27 كانون الثاني، وتعهّدا بتجميد حركة الجنود ووضْع حد لثلاثة أسابيع من المواجهات.