بعد اعتقال مادورو.. تحذير إسرائيلي لإيران!

في تهديد مبطن، حذر زعيم يائير لابيد "النظام في "، معتبراً أن على السلطات أن تُولي اهتماماً للأحداث الجارية في فنزويلا.



وكتب لابيد على حسابه في إكس السبت، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية أميركية مفاجئة بالعاصمة كاراكاس، على يد قوات أميركية خاصة، "على النظام في إيران أن يُولي اهتماماً بالغاً لما يحدث في فنزويلا".



أتى هذا التحذير بعدما نشر وزير المتطرف، إيتمار بن غفير على حسابه في إكس أمس أيضاً صورة للمرشد وإلى جانبه حبل مشنقة، مؤكداً دعمه للاحتجاجات في إيران.



كما جاء موقف لابيد بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي اعتقال مادورو وزوجته في عملية أميركية وصفها بالناجحة. (الحدث)

Advertisement