توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة الجنوبي في سوريا

قامت القوات ، يوم السبت، بتوغل جديد في عدة مناطق من ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي ، وفق ما نقلته الرسمية .





وأفادت السورية "سانا" بأن قوة إسرائيلية مكونة من خمس آليات عسكرية انطلقت من منطقة تل الأحمر ، متجهة نحو قرية عين الزيوان، حيث أقامت حاجزًا على المدخل الغربي للقرية، الرابط بينها وبين قرية كودنة.





وأضافت الوكالة أن توغلا آخر سجل في وقت سابق اليوم (السبت) في قريتي عين القاضي وبريقة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار ما وصفته بـ"السياسات العدوانية" الإسرائيلية و"خرق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974".





وأكدت سوريا، وفق سانا، مطالبتها المستمرة بانسحاب من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانون"، وداعية إلى تحمل مسؤولياته وردع هذه الممارسات. (سكاي نيوز)

