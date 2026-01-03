تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين: استخدام واشنطن للقوة ضد فنزويلا تصرّف قائم على الهيمنة

Lebanon 24
03-01-2026 | 10:48
A-
A+

Doc-P-1463366-639030593739734899.png
Doc-P-1463366-639030593739734899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت  الصين عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية الأمريكية على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، واصفة العملية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".

وقالت الخارجية الصينية في بيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها".
وأضافت أن "مثل هذا السلوك القائم على الهيمنة من جانب الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي بشكل خطير، ويتعدى على سيادة فنزويلا، ويهدد السلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتعارض الصين ذلك بشدة".

وحثت بكين واشنطن على "الالتزام بالقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والتوقف عن انتهاك سيادة الدول الأخرى وأمنها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان: الصين تقف مع المظلومين ونرفض سياسات الهيمنة الدولية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تنفذ هجوما بمسيّرة استهدف منطقة في فنزويلا تُستخدم من قبل شبكات تهريب المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الصينية: نحث الدول المعنية على التخلي عن أوهام استخدام تايوان لاحتواء الصين
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقتشي في اتصال مع نظيره الفنزويلي: التهديد باستخدام القوة ضد كراكاس ينتهك ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 21:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

البحر الكاريبي

الأمم المتحدة

الأمريكية

الكاريبي

الصينية

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:44 | 2026-01-03
Lebanon24
14:35 | 2026-01-03
Lebanon24
14:25 | 2026-01-03
Lebanon24
14:00 | 2026-01-03
Lebanon24
14:00 | 2026-01-03
Lebanon24
13:58 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24