عربي-دولي
الصين: استخدام واشنطن للقوة ضد فنزويلا تصرّف قائم على الهيمنة
Lebanon 24
03-01-2026
|
10:48
أعربت
الصين
عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية
الأمريكية
على
فنزويلا
واعتقال رئيسها
نيكولاس مادورو
، واصفة العملية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
وقالت الخارجية
الصينية
في بيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام
الولايات المتحدة
الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها".
وأضافت أن "مثل هذا السلوك القائم على الهيمنة من جانب الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي بشكل خطير، ويتعدى على سيادة فنزويلا، ويهدد السلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة
البحر الكاريبي
. وتعارض الصين ذلك بشدة".
وحثت
بكين
واشنطن
على "الالتزام بالقانون الدولي ومقاصد ميثاق
الأمم المتحدة
ومبادئه والتوقف عن انتهاك سيادة الدول الأخرى وأمنها".
