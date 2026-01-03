الصين: استخدام واشنطن للقوة ضد فنزويلا تصرّف قائم على الهيمنة

أعربت عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية على واعتقال رئيسها ، واصفة العملية بأنها "انتهاك للقانون الدولي".



وقالت الخارجية في بيان: "تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها".

وأضافت أن "مثل هذا السلوك القائم على الهيمنة من جانب الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي بشكل خطير، ويتعدى على سيادة فنزويلا، ويهدد السلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة . وتعارض الصين ذلك بشدة".



وحثت على "الالتزام بالقانون الدولي ومقاصد ميثاق ومبادئه والتوقف عن انتهاك سيادة الدول الأخرى وأمنها".



