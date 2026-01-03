بـ47 ثانية.. كيف دخل الجيش الأميركي إلى غرفة مادورو؟

كشف الرئيس الأميركي تفاصيل ما وصفه بـ"اللحظات الحاسمة" التي سبقت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلاً إن مادورو حاول الوصول إلى ملجأ لكنّه لم يتمكن من بلوغ الباب، مضيفًا: "استغرقنا 47 ثانية فقط لتفجير الباب واقتحام الغرفة".



وخلال عُقد مساء السبت في مقر إقامته بمار-أ-لا-غو في ولاية ، قال إن مادورو "أُخذ دون مقاومة تقريبًا" وإنه "كان مرعوبًا"، وفق تعبيره.



وفي المؤتمر نفسه، قدّم رئيس المشتركة الجنرال دان كين رواية عسكرية للعملية، مؤكّدًا أن "الوحدات الأميركية هاجمت التابعة للقوات الخاصة الفنزويلية"، ما أتاح لمروحيات قوات النخبة الوصول بأمان إلى مقر إقامة مادورو في كراكاس.



وأوضح كين أن " المشتركة دمرت وعطّلت أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفنزويلية قبل بدء الاقتحام"، مشيرًا إلى أن الهدف كان "ضمان مرور آمن لمروحيات دلتا فورس وإعادة جميع الجنود سالمين".



وأضاف كين أن "مادورو وزوجته استسلما"، وأن قواتهم سلمتهما إلى الأميركية "بمساعدة الجيش"، لافتًا إلى أن الاعتقال جرى وفق "إجراءات قانونية" تمهيدًا لمحاكمتهما في . (روسيا اليوم)

