عربي-دولي
بـ47 ثانية.. كيف دخل الجيش الأميركي إلى غرفة مادورو؟
Lebanon 24
03-01-2026
|
12:49
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تفاصيل ما وصفه بـ"اللحظات الحاسمة" التي سبقت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلاً إن مادورو حاول الوصول إلى ملجأ لكنّه لم يتمكن من بلوغ الباب، مضيفًا: "استغرقنا 47 ثانية فقط لتفجير الباب واقتحام الغرفة".
وخلال
مؤتمر صحفي
عُقد مساء السبت في مقر إقامته بمار-أ-لا-غو في ولاية
فلوريدا
، قال
ترامب
إن مادورو "أُخذ دون مقاومة تقريبًا" وإنه "كان مرعوبًا"، وفق تعبيره.
وفي المؤتمر نفسه، قدّم رئيس
هيئة الأركان
المشتركة الجنرال دان كين رواية عسكرية للعملية، مؤكّدًا أن "الوحدات الأميركية هاجمت
أنظمة الدفاع الجوي
التابعة للقوات الخاصة الفنزويلية"، ما أتاح لمروحيات قوات النخبة الوصول بأمان إلى مقر إقامة مادورو في كراكاس.
وأوضح كين أن "
القوات الجوية
المشتركة دمرت وعطّلت أنظمة الرادار والدفاع الجوي الفنزويلية قبل بدء الاقتحام"، مشيرًا إلى أن الهدف كان "ضمان مرور آمن لمروحيات دلتا فورس وإعادة جميع الجنود سالمين".
وأضاف كين أن "مادورو وزوجته استسلما"، وأن قواتهم سلمتهما إلى
وزارة العدل
الأميركية "بمساعدة الجيش"، لافتًا إلى أن الاعتقال جرى وفق "إجراءات قانونية" تمهيدًا لمحاكمتهما في
الولايات المتحدة
. (روسيا اليوم)
