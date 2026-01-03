رسالة إسرائيلية إلى خامنئي: شالوم قد تعني وداعًا! (صورة)

على وقع تبادل التهديدات بين وإيران، ووسط تقارير تؤكد اقتراب الضربة على ، بعد زيارة لقاء بين وترامب، نشر حساب "Israel " على منصة "إكس" منشورا أرفق فيه صورة لطائرة شبحية مع عبارة: " تعني السلام.. وأحيانًا تعني وداعًا"، في ردّ مباشر على منشور للمرشد قال فيه: "سنُركع العدو".ويأتي هذا التراشق العلني ضمن تصعيد في حرب الرسائل الإعلامية والنفسية بين الطرفين، إذ حمل الرد إيحاءً تهديديًا يربط مفهوم "السلام" بإظهار القوة العسكرية، مقابل خطاب إيراني يتوعّد بإخضاع الخصم.