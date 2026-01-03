تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رسالة إسرائيلية إلى خامنئي: شالوم قد تعني وداعًا! (صورة)

Lebanon 24
03-01-2026 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1463422-639030671697772416.png
Doc-P-1463422-639030671697772416.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع تبادل التهديدات بين إسرائيل وإيران، ووسط تقارير تؤكد اقتراب الضربة الإسرائيلية على إيران، بعد زيارة لقاء بين نتنياهو وترامب، نشر حساب "Israel war room" على منصة "إكس" منشورا أرفق فيه صورة لطائرة شبحية مع عبارة: "شالوم تعني السلام.. وأحيانًا تعني وداعًا"، في ردّ مباشر على منشور للمرشد الإيراني علي خامنئي قال فيه: "سنُركع العدو".

ويأتي هذا التراشق العلني ضمن تصعيد في حرب الرسائل الإعلامية والنفسية بين الطرفين، إذ حمل الرد الإسرائيلي إيحاءً تهديديًا يربط مفهوم "السلام" بإظهار القوة العسكرية، مقابل خطاب إيراني يتوعّد بإخضاع الخصم.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خامنئي: الحديث عن إرسال إيران رسالة إلى أميركا عبر وسيط غير صحيح
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بخط يده.. رسالة تعزية خامنئي في سليماني إلى العلن وهذا مضمونها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
20 دقيقة، مرتين أسبوعيًا… وداعًا لتدهور الذاكرة!
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:56:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

علي خامنئي

الإسرائيلي

الإيراني

war room

إسرائيل

نتنياهو

خامنئي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2026-01-04
Lebanon24
08:40 | 2026-01-04
Lebanon24
08:13 | 2026-01-04
Lebanon24
08:00 | 2026-01-04
Lebanon24
07:46 | 2026-01-04
Lebanon24
07:45 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24