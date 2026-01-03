المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يرحب بدعوة السعودية للحوار الجنوبي

رحّب في اليمن بدعوة لرعاية حوار جنوبي، معتبرًا أن الدعوة تمثل فرصة حقيقية لحوار جاد، ومؤكدًا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة السياسية.

Advertisement