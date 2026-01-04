ماليزيا تُطالب الولايات المتّحدة بإطلاق سراح مادورو وزوجته "فوراً"

طالب رئيس الوزراء الماليزي بالإفراج الفوري عن وزوجته.



وكتب إبراهيم في منشور عبر " : "أتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في ، لقد تم احتجاز قائد فنزويلا وزوجته خلال عملية عسكرية أمريكية غير مسبوقة من حيث الحجم والطبيعة، مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستخداما غير قانوني للقوة ضد دولة ذات سيادة، يجب الإفراج عن الرئيس وزوجته دون أي تأخير غير مبرر". (روسيا اليوم)

