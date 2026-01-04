تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد "انفجار" الشارع.. الحكومة الإيرانية تحاول امتصاص الغضب بـ"مليون تومان"

Lebanon 24
04-01-2026 | 14:57
أعلنت الحكومة الإيرانية الأحد أنها ستصرف إعانة شهرية لكل مواطن لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بدأت على خلفية تردّي الأوضاع المعيشية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي: "يمكن للأفراد الحصول على مبلغ يعادل مليون تومان (حوالى سبع دولارات أميركية) شهريا، يُودع في حساباتهم لمدة أربعة أشهر".

وأوضحت أن المبلغ سيُصرف لكل إيراني على شكل رصيد يمكن استخدامه لشراء سلع معينة، ويهدف إلى "تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
