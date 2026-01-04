أعلنت الحكومة الأحد أنها ستصرف إعانة شهرية لكل مواطن لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بدأت على خلفية تردّي الأوضاع المعيشية.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة للتلفزيون الرسمي: "يمكن للأفراد الحصول على مبلغ يعادل مليون تومان (حوالى سبع دولارات أميركية) شهريا، يُودع في حساباتهم لمدة أربعة أشهر".



وأوضحت أن المبلغ سيُصرف لكل إيراني على شكل رصيد يمكن استخدامه لشراء سلع معينة، ويهدف إلى "تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين".

