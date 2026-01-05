بعد مادورو.. خمسة سيناريوهات لفنزويلا

ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "العملية العسكرية الأميركية التي نُفذت فجر السبت، والتي أسفرت عن إخراج نيكولاس مادورو وزوجته من فنزويلا وتسليمهما إلى ، تُمثل نقطة تحول في السياسة الإقليمية. ففي عملية استغرقت ما يزيد قليلًا عن ساعتين، تمكنت القوات الأميركية من إزاحة رئيس أجنبي، وجاءت هذه العملية بعد أشهر من التلويح بالقوة وتعزيز مطرد للقوات الأميركية في المنطقة. سواءً تحت راية مكافحة المخدرات أو تغيير النظام، فالرسالة واضحة لا لبس فيها: الولايات المتحدة مستعدة للتحرك بشكل أحادي، وبقوة، وربما بشكل غير قانوني. وفي الواقع، وسيكون لهذا تداعيات واسعة النطاق في كل أنحاء أميركا اللاتينية، ولا سيما على فنزويلا نفسها".وبحسب الموقع، "كان رد الفعل على التدخل الأميركي من كل أنحاء المنطقة فورياً. فقد سارعت كولومبيا بإرسال قوات إلى حدودها، متأهبة لاستقبال اللاجئين المحتملين، ومنددة بالضربات باعتبارها انتهاكاً للسيادة الإقليمية. كما وانضمت كوبا إلى وروسيا وغيرهما من خصوم واشنطن في إدانة الهجوم، وقد أبدت بعض الحكومات، ولا سيما في الأرجنتين، تأييداً شديداً لهذه الإدانة. من المرجح أن يظهر مادورو علنًا في محكمة في نيويورك، ولكن إلى أين تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا من هنا؟ لقد أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا إلى حين حدوث انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة، كما صرّح بأن إدارته "لا تخشى التدخل العسكري البري". لكن حتى الآن، لم تُكشف سوى تفاصيل قليلة ملموسة، ويتوقف الكثير على الخطوة التالية التي ستتخذها واشنطن، وكيف سيرد النظام السياسي الفنزويلي المنقسم. وفي الحقيقة، وسط ما يجري، تبدو خمسة سيناريوهات عامة مرجحة".بحسب الموقع، "في السيناريو الأول، سيعلن ترامب إنجاز المهمة، ويستعرض القبض على مادورو باعتباره انتصاراً للإرادة الأميركية، ويقلص الوجود الأميركي بسرعة، وستبقى المؤسسات الفنزويلية سليمة إلى حد كبير. سيترأس نائب الرئيس الحالي ديلسي رودريغيز، ووزير الداخلية ريميغيو سيبايوس إيشاسو، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز حكومة معاد تشكيلها تحافظ على التزامها بأسلوب الحكم اليساري الذي طوره الراحل هوغو تشافيز، والذي أصبح الآن من دون زعيمه الأخير مادورو. إن هذا الأمر يناسب الجنرالات الراغبين في الحد من انتشار القوات الأميركية، وكذلك القوى الأجنبية التي تحرص على تجنب فراغ السلطة، لكنه لا يقدم الكثير للمعارضة الفنزويلية أو للحكومات الإقليمية التي تحملت تدفقات اللاجئين لسنوات. وقبل كل شيء، سيؤدي ذلك إلى تبديد النفوذ الذي بذلت واشنطن جهودًا ومالًا للحصول عليه. فبعد اتخاذ خطوة استثنائية باختطاف رئيس دولة، فإن مجرد العودة إلى نظام تشافيزي مُعدّل قليلاً سيبدو، حتى بمعايير التدخلات الأميركية الخارجية، مخيبًا للآمال بشكل غريب".بحسب الموقع، "ثمة احتمال آخر يتمثل في أن صدمة إزاحة مادورو تُزعزع هالة الحتمية التي تُحيط بالحكومة، وتُشعل انتفاضة شعبية عارمة تُطيح بالتشافيزية من السلطة. ومع شغور منصب الرئاسة، وتراجع معنويات قوات الأمن أو انقسامها، يُمكن لتحالف واسع من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والتشافيزيين الساخطين أن يدفع باتجاه تشكيل مجلس انتقالي، ربما تحت رعاية منظمة الدول الأميركية أو . ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذا يبدو أنيقاً ومنظماً، فإن مثل هذه الثورات، وخاصة تلك المدعومة بتدخل خارجي، نادراً ما تسير بسلاسة. فقد أدت سنوات من القمع السياسي والجريمة المنظمة والبؤس الاقتصادي والهجرة إلى إضعاف الطبقة الوسطى والعمالة المنظمة في فنزويلا. في الواقع، ستقاوم الجماعات المسلحة بشراسة، وقد لا تكون النتيجة اختراقاً ديمقراطياً سريعاً، بل انتقالاً غير مستقر: حكومة تصريف أعمال هشة، وعنف متقطع، وصراعات داخلية حادة حول العفو والسيطرة على قطاع النفط".بحسب الموقع، "ثمة سيناريو آخر يتمثل في استغلال واشنطن لموقعها الجديد للضغط بقوة من أجل تغيير النظام بالكامل، وقد يعني ذلك تشديد العقوبات على ما تبقى من أصحاب النفوذ، وتوسيع نطاق الضربات ضد المنشآت الأمنية والميليشيات، ودعم فصائل المتمردين سراً، واستخدام محاكمة مادورو المرتقبة كمنصة عالمية لنزع الشرعية عن نظام تشافيز نهائياً. في هذا السيناريو، سيتم تنصيب زعيم معارض معترف به في منصبه بعد شكل من أشكال الانتخابات المُدارة، أو مجلس انتقالي، أو تسليم السلطة بالتفاوض، وربما يكون شخصًا مثل ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل، وستقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها تمويلًا لإعادة هيكلة الديون وإعادة الإعمار مقابل إصلاحات السوق والتحالف الجيوسياسي. إن المخاطر واضحة، فانتقال السلطة الذي تُديره الولايات المتحدة بشكلٍ صريح سيُشوّه شرعية القيادة الجديدة محلياً ودولياً، وسيُعمّق الاستقطاب، ويُرسّخ سردية الفرض الإمبريالي التي لطالما روّج لها نظام تشافيز، ويُشجّع على التدخل بالوكالة من قِبل الصين وكوبا وإيران وروسيا، وقد تتحوّل حركة تشافيز، المُنهكة ولكنها لم تُهزم بعد، إلى مقاومة مسلحة، مُحوّلةً فنزويلا إلى ساحة أخرى لتمرد محدود النطاق".وبحسب الموقع، "إن الانتقال المُدار هو الخيار الذي طرحه ترامب علنًا، حيث تتولى واشنطن دورًا مؤقتًا في إدارة فنزويلا. عمليًا، سيشبه هذا الانتقال الوصاية في كل شيء عدا التسمية، وستكون الأولويات الأولى هي فرض تسلسل قيادي أساسي واستعادة القدرة الإدارية، وتحقيق استقرار العملة ونظام المدفوعات، وترتيب الإصلاحات لمنع انهيار الدولة أثناء عملية التسليم. سيكون الجدول الزمني السياسي محورياً، وستؤثر واشنطن بشكل كبير على ترتيبات الحكم المؤقت، والقواعد الانتخابية، وتوقيت التصويتات الرئاسية والتشريعية، بما في ذلك إعادة تشكيل السلطات الانتخابية ووضع الحد الأدنى من الشروط للحملات الانتخابية ووصول . لن تحتاج الولايات المتحدة بالضرورة إلى احتلال البلاد، ولكن قد يتطلب الأمر وجود قوات أميركية على الأرض لردع من يُعرقلون العملية الانتخابية".وتابع الموقع، "يعتمد المنطق الاقتصادي لهذا المسار إنتاج النفط والخدمات الأساسية بسرعة من خلال الدعم الفني الأميركي، والمقاولين من القطاع الخاص، وتخفيف العقوبات بشكل انتقائي مرتبط بمعايير الامتثال. ومن المرجح أن تكون شركات مثل شيفرون، وهي شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة التي لا تزال لها فروع في فنزويلا، أو شركات خدمات حقول النفط مثل هاليبرتون، من أوائل المستفيدين. ومع ذلك، فإن المخاطر جسيمة. فكما هو الحال مع المعارضة الموالية للولايات المتحدة المذكورة آنفاً، قد تؤدي الوصاية الأميركية إلى تأجيج المشاعر القومية وتأكيد سردية تشافيز المناهضة للإمبريالية، وقد يردع التهديد الضمني باستخدام القوة من يحاولون تخريب النظام، ولكنه قد يزيد أيضاً من الاستياء ويقوي المقاومة بين الجماعات المسلحة، وبقايا مادورو، أو أي جهة أخرى تعارض الاحتلال الأميركي".وبحسب الموقع، "قد تكون النتيجة النهائية مزيجًا فوضويًا من بعض أو كل ما سبق: صراع طويل الأمد لا ينتصر فيه أي طرف انتصارًا كاملًا. قد يؤدي تنحي مادورو إلى إضعاف التشافيزية، لكنه لن يمحو شبكاتها في الجيش والبيروقراطية والأحياء الفقيرة. وقد تنشط المعارضة، لكنها ستظل منقسمة. ستكون الولايات المتحدة في عهد ترامب قوية عسكرياً، لكنها ستكون مقيدة بالإرهاق الداخلي من الحروب الخارجية، والانتخابات النصفية المقبلة، والشكوك حول شرعية أساليبها. في هذا السيناريو، قد تنزلق فنزويلا إلى سنوات من عدم الاستقرار المُدار، وقد تُقسّم السلطة الفعلية بين نخبة تشافيزية مُنهكة، وشخصيات معارضة مُستَغَلّة في ترتيب انتقالي، وعناصر أمنية تُسيطر على مناطق نفوذ محلية، كما وقد تستمر الضربات الأميركية المتقطعة والعمليات السرية، مُصممة لمعاقبة المُعرقِلين وحماية الشركاء المُفضّلين، ولكن دون الوصول إلى مستوى الاحتلال".وبحسب الموقع، "مهما يكن ، يبدو واضحاً الآن أن العملية المناهضة لمادورو يمكن أن ينظر إليها المؤيدون والمعارضون على حد سواء على أنها نسخة مطورة من مبدأ مونرو. هذه النسخة، التي تُعدّ امتداداً للمبدأ الأصلي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر والذي حذّرت فيه واشنطن القوى الأوروبية من دخول نطاق نفوذها، هي تأكيد أكثر حزماً على أنه لن يُسمح لمنافسي الولايات المتحدة من خارج نصف الكرة الأرضية، وعملائهم المحليين، بالتدخل في شؤون أميركا الداخلية. لا تقتصر هذه الإشارة العدائية على كاراكاس فحسب، فكوبا ونيكاراغوا، الخاضعتان بالفعل لعقوبات أميركية قاسية وتعتمدان بشكل متزايد على الدعم الروسي والصيني، ستعتبران الغارة على فنزويلا بمثابة تحذير بأن حتى الحكومات الراسخة ليست في مأمن إذا لم تتوافق سياساتها بشكل كافٍ مع سياسات ترامب. أما كولومبيا، الحليف الاسمي للولايات المتحدة، والتي تقودها حاليًا حكومة ذات ميول يسارية انتقدت بشدة سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، فتجد نفسها في موقف حرج".وتابع الموقع، "ستولي الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم اهتماماً بالغاً أيضاً، وليس فقط دول أميركا اللاتينية. قد تشعر بنما، التي تُعد قناتها حيوية للتجارة العالمية ولحركة البحرية الأميركية، بضغوط متجددة للتقارب مع واشنطن والتصدي للتوغل الصيني في الموانئ والاتصالات. وستسمع كندا والدنمارك، عبر غرينلاند، أصداءً في القطب . في غضون ذلك، يبدو أن هناك ضغطاً أميركياً آخر على الفنزويليين، مع ضمان ضئيل للغاية لانعدام الأمن وحالة من عدم الاستقرار في المستقبل المنظور".