أعلنت إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الاعتداء على " و"اختطاف الرئيس "، مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي هذه "الجريمة".



وفي سياق متصل، اعتبرت الخارجية أن التصريحات والأميركية بشأن الشأن الداخلي تندرج ضمن "دعم الإرهاب والعنف" وتهدف إلى "زعزعة وحدة الصف الإيراني".



وشددت الوزارة على أن موقف "ثابت وواضح" ويرفض أي اعتداء على السيادة الوطنية للدول المستقلة، كما يرفض "استخدام القوة تحت أي ذريعة".



كما قالت إن القوات المسلحة الإيرانية "ترصد وتراقب بحذر حدود البلاد"، مضيفة أنها "لا تثق بتصريحات الأعداء".

