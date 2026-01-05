جثث داخل مستنقعات أميركية.. وتخوّف من قاتل متسلسل

أثار انتشال 34 جثة من المسطحات المائية والمستنقعات المحيطة بمدينة هيوستن خلال الأشهر الـ12 الماضية موجة مخاوف وتساؤلات عن احتمال وجود "قاتل متسلسل"، خصوصًا بعد العثور على ثلاث جثث إضافية بين 22 و24 كانون الأول، وقبيل .



لكن لمقاطعة ، شون تير، شدد في تصريحات إعلامية على أنه "لا يوجد أي دليل، وأريد أن أكون واضحاً تماماً، يشير إلى وجود شخص يتصرف هنا كقاتل متسلسل"، مضيفًا أن هناك "أسباباً عديدة لهذه الوفيات" ولا يرتبط أيّ منها بفرضية قاتل متسلسل.



وأرجع تير تكرار العثور على جثث في هذه المناطق إلى عوامل قال إنها تتصل بـ"التشرد" و"مشاكل الصحة العقلية" و"الإدمان"، موضحًا أن هذه الظروف تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للوقوع في المياه بسبب أوضاعهم غير المستقرة.



في المقابل، عبّر أحد السكان المحليين، كورتيز، عن قلقه بعد اكتشاف الجثة الرابعة والثلاثين قائلاً "لا بد أن يكون هناك شخص ما هناك، أليس كذلك؟" معتبرًا أن الأمر "سخيف" لكثرة الوفيات في المستنقعات.



وبحسب بيانات المدينة الواردة في النص، فإن إجمالي الجثث التي عثرت عليها الشرطة هذا العام أقل بواحد من عام 2024، بينما جرى انتشال نحو 200 جثة خلال السنوات التسع الماضية، وكان هذا العام ثاني أعلى حصيلة. ويُعتقد أن نحو نصف الحالات كانت غرقًا، فيما صُنّفت 40% على أنها وفيات مرتبطة بانتحار أو قتل أو إصابات بالغة، مع الإشارة إلى أن عددًا من الضحايا تبيّن لاحقًا أنهم من المشردين. كما كان عمدة هيوستن ويتمير قد قال في أيلول إن "ليس لدينا أي دليل على وجود قاتل متسلسل طليق". (unilad)

