تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جثث داخل مستنقعات أميركية.. وتخوّف من قاتل متسلسل

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1463976-639032043319267464.png
Doc-P-1463976-639032043319267464.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار انتشال 34 جثة من المسطحات المائية والمستنقعات المحيطة بمدينة هيوستن خلال الأشهر الـ12 الماضية موجة مخاوف وتساؤلات عن احتمال وجود "قاتل متسلسل"، خصوصًا بعد العثور على ثلاث جثث إضافية بين 22 و24 كانون الأول، وقبيل عيد الميلاد.

لكن المدعي العام لمقاطعة هاريس، شون تير، شدد في تصريحات إعلامية على أنه "لا يوجد أي دليل، وأريد أن أكون واضحاً تماماً، يشير إلى وجود شخص يتصرف هنا كقاتل متسلسل"، مضيفًا أن هناك "أسباباً عديدة لهذه الوفيات" ولا يرتبط أيّ منها بفرضية قاتل متسلسل.

وأرجع تير تكرار العثور على جثث في هذه المناطق إلى عوامل قال إنها تتصل بـ"التشرد" و"مشاكل الصحة العقلية" و"الإدمان"، موضحًا أن هذه الظروف تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للوقوع في المياه بسبب أوضاعهم غير المستقرة.

في المقابل، عبّر أحد السكان المحليين، إريك كورتيز، عن قلقه بعد اكتشاف الجثة الرابعة والثلاثين قائلاً "لا بد أن يكون هناك شخص ما هناك، أليس كذلك؟" معتبرًا أن الأمر "سخيف" لكثرة الوفيات في المستنقعات.

وبحسب بيانات المدينة الواردة في النص، فإن إجمالي الجثث التي عثرت عليها الشرطة هذا العام أقل بواحد من عام 2024، بينما جرى انتشال نحو 200 جثة خلال السنوات التسع الماضية، وكان هذا العام ثاني أعلى حصيلة. ويُعتقد أن نحو نصف الحالات كانت غرقًا، فيما صُنّفت 40% على أنها وفيات مرتبطة بانتحار أو قتل أو إصابات بالغة، مع الإشارة إلى أن عددًا من الضحايا تبيّن لاحقًا أنهم من المشردين. كما كان عمدة هيوستن ويتمير قد قال في أيلول إن "ليس لدينا أي دليل على وجود قاتل متسلسل طليق". (unilad)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فايننشال تايمز: تخوف غربي من مساعدة صينية وروسية لإيران في ترميم قدرتها العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تخوّف من تطبيق inDrive.. ممارسات تُربك الركاب
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في كوريا الجنوبية.. حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض: قتلوه لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المدعي العام

مقاطعة هاريس

عيد الميلاد

جمالي

رابعة

هاريس

إريك

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-05
Lebanon24
07:47 | 2026-01-05
Lebanon24
07:34 | 2026-01-05
Lebanon24
07:18 | 2026-01-05
Lebanon24
07:00 | 2026-01-05
Lebanon24
06:45 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24