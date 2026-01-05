تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هزّات إرتداديّة... هكذا تترقّب فنزويلا مرحلة "ما بعد مادورو"

Lebanon 24
05-01-2026 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1464044-639032129032878698.png
Doc-P-1464044-639032129032878698.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن العديد من الفنزويليين يعيشون، عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، على وقع الصدمة والذهول، ويكافحون لفهم ما حدث وما الذي قد يأتي بعد ذلك.
 
وتقاسم الكثير من سكان نصف الكرة الغربي الخوف وعدم اليقين، إذ تفاجأ محللون ومسؤولون حكوميون برؤية مادورو، الذي كان حتى يوم الجمعة أقوى رجل في فنزويلا، محتجزا ومعصوب العينين في قبضة السلطات الأميركية التي تهدد بشن جولة جديدة في فنزويلا وبلدان أخرى في أميركا اللاتينية.

وعبر العديد من السكان، في حديثهم لصحيفة "واشنطن بوست"، عن دهشتهم مما حدث، مؤكدين أن كل شيء جرى بسرعة كبيرة، وأنهم لا يعرفون على وجه الدقة ما الذي حدث، ولا ماذا قد يحدث في الأيام المقبلة.

وقالت كارولينا خيمينيث ساندوفال، رئيسة مكتب واشنطن لشؤون أميركا اللاتينية، إنها لا تستطيع فهم أحداث السبت الصادمة إلا في سياق وثيقة "مبدأ ترامب المكمل" لعقيدة مونرو، التي صدرت في نوفمبر، بشأن "استعادة الريادة الأميركية في نصف الكرة الغربي".

وأوضحت أن "فكرة أخذ أقوى رجل في البلاد ثم تسليمه للقوات الأميركية تبعث رسالة قوية جدا في أنحاء أميركا اللاتينية، مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تهديداتها"، مضيفة: "هم لا يقولون إنهم سيعملون عبر تحالفات، بل يقولون إنهم سيفرضون إرادتهم بكل الوسائل، بما في ذلك القوة العسكرية".

وأشارت إلى أن ترامب لم يذكر الديمقراطية الفنزويلية ولو مرة واحدة في خطابه عقب العملية، كما لم يظهر البيت الأبيض أي إشارة إلى رغبته في استبدال مادورو بإدموندو غونزاليس أوروتيا، الفائز الظاهر في انتخابات 2024، أو بماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وقائدة حركة المعارضة، مؤكدة أن غياب هدف واضح هو ما يثير القلق.
 
من جهتها، قالت ريناتا سيغورا، مديرة برنامج أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في مجموعة الأزمات الدولية، إنها تشعر بقلق خاص مما قد يواجهه البلد إذا بدأت فصائل مختلفة في التنافس على السلطة.
وأوضحت سيغورا: "من الواضح جدا أنهم لم يفكروا فعليًا فيما قد يحدث بعد إزاحة مادورو. هذا أمر مقلق للغاية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال سياسي في القارة… "أميركا اللاتينية" تترقّب سيناريو ما بعد مادورو
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يدخل مرحلة "ما بعد الغطاء الدولي"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لانطلاقة المرحلة الثانية لانتشار الجيش جنوباً والعين على موقف"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": ترامب يعطي مادورو مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة فنزويلا مع عائلته
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الديمقراطية

الديمقراطي

سكاي نيوز

ديمقراطي

المعارضة

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2026-01-05
Lebanon24
13:00 | 2026-01-05
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05
Lebanon24
12:16 | 2026-01-05
Lebanon24
12:00 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24