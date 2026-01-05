انقسام حاد في مجلس الأمن حول فنزويلا… السيادة في مواجهة القوة

في جلسة استثنائية عُقدت بطلب طارئ، ناقش الدولي تطورات العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته، وسط انقسام حاد بين الدول الكبرى وتحذيرات أممية من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.



وخلال الجلسة، دعا للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول، محذراً من أن ما جرى قد يشكّل سابقة خطيرة في إدارة العلاقات الدولية.

وأعرب عن قلقه من احتمال اتساع دائرة عدم الاستقرار داخل فنزويلا وانعكاساته على المنطقة، مؤكداً أن القواعد الأساسية للقانون الدولي لم تُحترم خلال العملية العسكرية. وشدد على أن الوضع لا يزال قابلاً للاحتواء إذا ما انخرطت الأطراف الفنزويلية في حوار شامل يتيح للشعب تقرير مستقبله.



في المقابل، دافعت عن عمليتها، إذ قال مندوبها لدى إن بلاده لا تسعى إلى احتلال فنزويلا، واصفاً مادورو بأنه "إرهابي وتاجر مخدرات" ومسؤول عن قمع شعبه وزعزعة الاستقرار إقليمياً.

وأضاف أن تمتلك، وفق تعبيره، أدلة قوية ضده، مؤكداً أن فنزويلا لن تُترك لتتحول إلى ساحة نفوذ لقوى مثل أو أو شبكات إجرامية عابرة للحدود، ومشيراً إلى أن عشرات الدول لا تعترف بشرعية مادورو.



، أدان مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة العملية الأميركية بشدة، معتبراً أنها استهدفت بلاده بسبب ثرواتها الطبيعية، واصفاً ما جرى بأنه عودة إلى أسوأ ممارسات "الاستعمار الجديد". وطالب بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته واحترام حصانتهما، مؤكداً أن النظام الدستوري ما زال قائماً وأن الدولة تواصل بسط سيادتها رغم الضغوط والهجمات.



أما ، فوصفت العملية بأنها "عدوان مسلح" لا مبرر له، داعية إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومعتبرة أن ما جرى يعكس سياسة الهيمنة الأميركية بالقوة. وأكد مندوب موسكو أن واشنطن تسعى للسيطرة على الموارد الفنزويلية وتعزيز نفوذها في أميركا اللاتينية، محذراً من أن التغاضي عن هذه الممارسات سيكرّس منطق الإمبريالية في العلاقات الدولية.



بدورها، أعربت عن صدمتها مما حدث، وأدانت ما وصفته بالأعمال الأحادية وغير القانونية، معتبرة أن الولايات المتحدة انتهكت مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وقدّمت القوة العسكرية على الدبلوماسية، ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في أميركا اللاتينية وعلى المستوى العالمي. ودعت بكين إلى حل الأزمة عبر الحوار، مع ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما.



الجلسة عكست حجم الانقسام الدولي حيال التطورات في فنزويلا، في ظل تحذيرات متزايدة من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام أزمة أوسع تتجاوز حدود البلاد.